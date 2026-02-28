Recluso morre no Linhó após agressão do companheiro de cela

Em comunicado, a DGRSP disse que o incidente ocorreu no interior da cela que os dois partilhavam quando um dos reclusos atacou o outro na cabeça com um ferro retirado da cama, matando-o.

Um recluso de 24 anos foi morto hoje de madrugada numa cela no Estabelecimento Prisional do Linhó, em Sintra, na sequência de uma altercação com quem partilhava a cela, anunciou a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

A vítima mortal, de 24 anos, encontrava-se a cumprir uma pena de sete anos e sete meses de prisão, enquanto o agressor estava condenado a uma pena de oito anos e nove meses.

O guarda que procedia à abertura das celas apercebeu-se do ocorrido, tendo chamado ao local a enfermeira de serviço que confirmou a ausência de sinais vitais.

De imediato, foi acionado o protocolo para estas situações, acrescenta o comunicado da DGRSP, sublinhando ter sido ainda acionado o INEM, que confirmou o óbito.

A GNR de Alcabideche assumiu os procedimentos legais até à chegada da Polícia Judiciária a quem foi atribuída a investigação da ocorrência.