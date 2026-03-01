Associação Ocean Alive pede valorização das pradarias marinhas

A propósito do Dia Mundial das Ervas Marinhas, que hoje se assinala, a organização focada no estuário do rio Sado afirma que só um equilíbrio ecológico e económico dos territórios “sustentará a biodiversidade, a pesca e a proteção das zonas costeiras.”

A organização não-governamental Ocean Alive defendeu hoje a necessidade de uma “abordagem integrada” na recuperação dos habitats marinhos e estuarinos e pediu a valorização das pradarias marinhas.

Em comunicado, pede também a adoção de “medidas transformadoras” que conciliem a conservação da natureza com as atividades humanas, ação climática e futuro das comunidades costeiras.

A Ocean Alive, que trabalha há mais de uma década o estuário do Sado com comunidades piscatórias, escolas, investigadores e decisores, diz que uma “visão integrada” tem contribuído para um maior reconhecimento da importância das florestas marinhas nas políticas públicas.

A organização sublinha a inclusão das pradarias marinhas e dos sapais na Lei do Clima como sumidouros naturais de carbono, e acrescenta que o recente programa Floresta Azul, criado pelos ministérios do Ambiente e da Agricultura, “veio reforçar a relevância do mapeamento, restauro e conservação destes sistemas costeiros, abrindo novas perspetivas de financiamento e atuação à escala nacional”.