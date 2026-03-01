Cáritas inicia hoje novo peditório nacional

A Cáritas Portugal adianta em comunicado que o peditório irá acontecer de hoje a 08 de março, durante a Semana Nacional Cáritas, e acontece “num momento em que o país enfrenta mais um desafio resultante do impacto das recentes tempestades que atingiram todo o território português”.

Um novo peditório nacional público para reforçar a resposta da Cáritas junto das pessoas em situação de maior vulnerabilidade no país começa hoje, anunciou a instituição.

A instituição católica apela assim à solidariedade dos portugueses, tanto na rua como em formato ‘online’ e lembra também o “número de pessoas em situação de sem-abrigo, que mais do que duplicou entre 2019 e 2024”.

Durante a semana haverá em todo o país ações de sensibilização, referiu a organização que acompanha mensalmente mais de 25.000 pessoas, seja através de apoio social, respostas sociais, projetos de inserção social e empregabilidade e integração de migrantes e refugiados.