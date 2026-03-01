Pedro Duarte eleito presidente da Distrital do PSD Porto com maioria de 93%

Pedro Duarte é o novo líder da distrital do PSD do Porto, tendo a sua lista única conquistado cerca de 93% dos votos nas eleições para eleger os novos órgãos da estrutura distrital, anunciou hoje o partido.

Em comunicado, o PSD refere que ato eleitoral foi marcado por “uma forte mobilização”, contando com uma participação de 2.808 militantes, o que “reflete a vitalidade e a união do partido na região”.

Com estes resultados, os novos órgãos da Distrital do PSD Porto passam a ser liderados por Pedro Duarte, que assume a liderança da Comissão Política, com Luís Filipe Menezes, eleito para a presidência da Mesa da Assembleia Distrital, e Zita Formoso, na Comissão de Auditoria Financeira.

“O expressivo resultado alcançado de 93% e a elevada afluência às urnas traduzem um sinal de confiança inabalável dos militantes na nova equipa”, considera o PSD.

Segundo o partido, “este forte mandato confere aos recém-eleitos a legitimidade e o impulso necessários para reforçar a afirmação do PSD no distrito do Porto, com foco nos desafios locais e na defesa intransigente dos interesses das populações da região”.

As eleições internas para núcleos, concelhias e órgãos distritais do PSD realizaram-se no sábado, pela primeira vez em simultâneo, e apenas numa distrital, a de Braga, concorreu com duas listas.