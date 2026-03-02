General Cartaxo Alves é o novo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas

O general João Cartaxo Alves foi hoje nomeado chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) e o tenente-general Sérgio Costa Pereira irá suceder-lhe na chefia da Força Aérea, segundo uma nota oficial.

De acordo com uma nota divulgada pela Presidência da República, o chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, aceitou estas propostas do executivo, bem como a recondução do general Eduardo Mendes Ferrão para o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército, por mais dois anos.

A mesma nota refere que a posse dos novos chefes militares terá lugar hoje, pelas 19:00, no Palácio de Belém. A cerimónia será fechada à comunicação social, ao contrário do que é habitual nestas situações.

Na sexta-feira, o Conselho de Ministros, reunido eletronicamente, aprovou estes nomes, apresentando a proposta ao Presidente da República.

A nomeação do piloto-aviador Cartaxo Alves representa o regresso de um militar da Força Aérea a este posto de comando, após a saída há doze anos do general Luís Esteves de Araújo.

Cartaxo Alves sucede ao general José Nunes da Fonseca, militar do Exército, que ocupava o cargo desde 2023 e cujo mandato terminou dia 01 de março.

A Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA) estabelece que o CEMGFA e os chefes militares dos ramos são nomeados e exonerados pelo Presidente da República, sob proposta do Governo, após consulta dos conselhos superiores militares.

João Guilherme Rosado Cartaxo Alves nasceu em 1962, em Almada, e em 1980 ingressou na Academia Militar no curso de Ciências Militares Aeronáuticas.

Em 2007 foi nomeado Chefe do Estado-Maior do Comando Operacional da Força Aérea e no ano seguinte Comandante da Base Aérea N.º 6, no Montijo.

Cartaxo Alves exerceu funções de representante nacional em vários órgãos da NATO, entre 2018 e 2019, e tomou posse como Chefe do Estado-Maior da Força Aérea em fevereiro de 2022. Renovou o seu mandato em 2025 (que terminaria em 2027).

Durante este período, deu particular importância ao investimento em capacidades operacionais da FAP no domínio aeroespacial para a próxima década.

Defendeu sempre a transição dos atuais F-16 para as aeronaves norte-americanas F-35, de quinta geração, como essencial para a soberania nacional. Deu seguimento e desenvolveu ainda o projeto do KC-390 e das Supertucano, aeronaves adquiridas à brasileira Embraer nas quais são introduzidas tecnologias nacionais para as adequar aos padrões NATO e União Europeia, com lucro para o Estado português.

O seu sucessor no cargo, o tenente-general Sérgio Pereira, é natural de Braga e ingressou na Academia da Força Aérea em 1984, com licenciatura em Ciências Militares Aeronáuticas.

Em 2001, comandou o Destacamento de Helicópteros das Nações Unidas, integrado na Força de Interposição da ONU e na Administração Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste.

Entre 2005 e 2009 foi assessor militar do então primeiro-ministro, José Sócrates, e do Ministério da Defesa Nacional, na altura tutelado por Nuno Severiano Teixeira, para questões de Defesa Aérea.

Foi chefe de gabinete de João Cartaxo Alves na Força Aérea, até assumir o cargo de Comandante do Pessoal do ramo. Era Comandante Aéreo desde janeiro de 2025.

O general Eduardo Mendes Ferrão nasceu em Lisboa, em 17 de fevereiro de 1962 e ingressou na Academia Militar em 1979.

Está habilitado com o Curso de Infantaria da Academia Militar, os cursos curriculares de carreira, o Curso de Estado-Maior e o Curso de Promoção a Oficial General, entre outros.

No seu percurso militar serviu em diversas unidades, estabelecimentos e órgãos, do Exército, do EMGFA, no Ministério da Defesa e no estrangeiro, incluindo funções de comando no Kosovo e na República Centro Africana, no âmbito de missões da NATO e da ONU.

Agraciado com várias condecorações, tomou posse como Chefe do Estado-Maior do Exército, para o primeiro mandato, em 01 de março de 2023.