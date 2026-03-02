Grupo Globalfer adquire produtora de presuntos Pepe em Mação

O Grupo Globalfer, com sede em Ferreira do Zêzere, anunciou hoje a aquisição da tradicional produtora de presuntos Pepe, em Mação, numa operação que dizem estratégica e que reforça a presença do grupo no setor da charcutaria.

“O Grupo Globalfer, com sede em Ferreira do Zêzere, adquiriu a Pepe, uma tradicional produtora de presuntos sediada em Mação, com atividade desde a década de 1970. A operação reforça a área de charcutaria do grupo e permitirá um aumento de cerca de 60% da sua capacidade de produção de presunto”, pode ler-se no comunicado divulgado hoje pelo grupo.

A Globalfer Group não avançou o valor da aquisição.

A Lusa questionou ainda a empresa sobre o investimento previsto para a fábrica instalada em Chão de Codes, Mação, no distrito de Santarém, mas não obteve resposta até ao momento.

A integração da Pepe na estrutura da Globalfer insere-se numa estratégia de crescimento sustentado no segmento da charcutaria, complementando a atividade da Sicarze – Indústria de Carnes, já detida pelo grupo, e reforçando a capacidade produtiva total de presunto em cerca de 60%.

O grupo garantiu a manutenção da unidade fabril e de todos os postos de trabalho em Mação, concelho com longa tradição histórica na produção de presunto de qualidade.

“Ao garantir a manutenção da produção local, o Grupo Globalfer assegura a continuidade de um saber-fazer geracional que define a identidade económica de Mação”, lê-se no comunicado.

Com sede em Ferreira do Zêzere, o grupo detém ainda participações noutras empresas relevantes do setor agroalimentar, como a Uniovo - com unidades também em Mação -, a Rações Zêzere, a Petmaxi e a Danesti, consolidando uma estratégia de crescimento vertical em diversas áreas da indústria alimentar nacional.

A aquisição da fábrica Pepe em Mação não é ocasional, dado que o concelho é amplamente reconhecido pela sua longa tradição na produção de presunto, com atividade industrial consolidada desde, pelo menos, a década de 1970.

Esta tradição deve-se, em grande parte, às características climatéricas da região, que historicamente favoreceram a cura natural dos produtos cárneos.

A "Escola de Mação" na arte da charcutaria é uma marca de qualidade no mercado nacional, sendo o presunto o produto ex-libris do concelho.

