 38 anos do jornal o Mirante
Nacional | 02-03-2026 16:05

Portugal continental com fraca qualidade do ar nos próximos dois dias

Portugal continental com fraca qualidade do ar nos próximos dois dias
“Prevê-se a ocorrência de uma situação de fraca qualidade do ar no continente, registando-se um aumento das concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar”, adiantou a DGS em comunicado.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) alertou hoje para a fraca qualidade do ar na terça e quarta-feira em Portugal continental, devido a poeiras do norte de África, aconselhando idosos e crianças a cuidados redobrados.
Segundo a DGS, a situação deve-se a uma massa de ar proveniente dos desertos do norte de África, que transporta poeiras em suspensão, que se prevê que atravesse Portugal continental nos próximos dois dias.
Estas partículas inaláveis tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, como crianças e idosos, cujos “cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações”, salientou a DGS.
Enquanto o fenómeno se mantiver, a direção-geral aconselha a população em geral a evitar os esforços prolongados, limitando a atividade física ao ar livre e a exposição a fatores de risco, tais como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes.
As crianças, idosos, doentes com problemas respiratórios crónicos, como a asma, e do foro cardiovascular, para além de cumprirem as recomendações gerais, devem, sempre que for viável, permanecer no interior dos edifícios preferencialmente com as janelas fechadas, referiu ainda a DGS.
O comunicado adianta também que os doentes crónicos devem manter os seus tratamentos médicos e, no caso de agravamento de sintomas, a população deve contactar a Linha Saúde 24 (808242424) ou recorrer a um serviço de saúde.

