Teatro Sá da Bandeira assinala Dia da Mulher com três dias de programação artística

O Teatro Sá da Bandeira (TSB), em Santarém, vai assinalar o Dia Internacional da Mulher com a iniciativa “Nem Rosas Nem Bombons”, que leva à cidade três dias de conversas, oficinas, música, cinema e exposições.

Segundo um comunicado enviado hoje à Lusa, o projeto, com co‑curadoria da atriz Sara Carinhas e o do diretor artístico Tiago Fernandes, pretende promover uma reflexão “critica e sensível” sobre feminismo e arte, nas suas múltiplas dimensões.

A iniciativa arranca na sexta-feira, às 18:30, com a “Oficina de Escrita Documental”, dirigida por Marlene Barreto, que decorre ao longo dos três dias e termina, no domingo, com uma leitura pública dos trabalhos desenvolvidos. A participação é gratuita e requer inscrição através de um formulário online.

Ainda nesse dia é inaugurada, no bar do teatro Sá da Bandeira, a exposição “As Senhoras”, de Mag Rodrigues, que reúne retratos documentais de mulheres internadas na Casa de Saúde da Idanha, incidindo sobre saúde mental feminina.

Às 19:30, o teatro acolhe a performance “Dragon Soup”, de Carolina Varela, que articula música e artes visuais para "questionar temporalidades e narrativas entre realidade e ficção".

O primeiro dia termina às 21:30 com o espetáculo “Volta para a tua Terra”, de Keli Freitas, centrado em questões de imigração a partir da história familiar da criadora brasileira.

No sábado, a programação conta com a presença da Livraria Greta, que terá livros dedicados à literatura no feminino. Às 14:30 realiza‑se uma conversa sobre literatura feminista, com Sofia Vieira, Lorena Travassos e Marlene Barreto, moderada pelo escritor Samuel F. Pimenta.

Segue‑se, às 16:00, um momento musical do Conservatório de Música de Santarém, com o programa “Vozes no Feminino”, e, às 17:30, uma gravação ao vivo do podcast “Memória Futura”, de Laura Falésia, com mulheres com mais de 80 anos "sobre liberdade, movimentos sociais e futuro".

Pelas 21:30 sobe ao palco a cantora moçambicana Selma Uamusse, que partilhará pela primeira vez ao vivo músicas do seu novo álbum.

No domingo, último dia, o TSB recebe o Clube de Literatura e Escrita de Mulheres, que acompanha a programação com uma loja dedicada à literatura feminina e, às 11:00, em parceria com o Cineclube de Santarém, é exibido o filme de animação “A Minha Família Afegã”, de Michaela Pavlátová.

O filme acompanha Herra, uma mulher checa que se muda para o Afeganistão após se apaixonar e casar com Nazir, um homem afegão.

Às 16:30 realiza‑se uma conversa com elencos das séries portuguesas “Casa Abrigo” e “Mulheres às Armas”, com a presença de Maria João Pinho, Leonor Silveira, Maria João Vaz, Dalila Carmo e Inês Rosado, moderada por Sara Carinhas.

"Casa Abrigo", minissérie de Márcio Laranjeira, acompanha quatro mulheres na reconstrução das suas vidas numa casa de acolhimento e "Mulheres às Armas", minissérie de Patrícia Sequeira, retrata figuras femininas que desafiaram convenções sociais no início dos anos 70 em Portugal, travando lutas pela liberdade e pelos direitos humanos.

A iniciativa termina às 18:00 com uma Roda de Samba do Coletivo Gira, formado por mulheres imigrantes em Portugal e dedicado à promoção da cultura afro‑brasileira e da igualdade de género.