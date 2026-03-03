Ordem dos Médicos exige à ministra da Saúde que priorize reforma dos Centros de Referência

“Os Centros de Referência são uma garantia de qualidade e de segurança para os doentes e não podem ser desvalorizados. Manter o modelo apenas no papel é insuficiente, é necessário acompanhá-lo, reforça-lo e dotá-lo de meios para funcionar plenamente”, refere o bastonário da OM

A Ordem dos Médicos (OM) exigiu hoje, numa carta à ministra da Saúde, o reforço e uma “verdadeira priorização” dos Centros de Referência, considerando que não basta manter o modelo no papel.

“Os Centros de Referência são uma garantia de qualidade e de segurança para os doentes e não podem ser desvalorizados. Manter o modelo apenas no papel é insuficiente, é necessário acompanhá-lo, reforça-lo e dotá-lo de meios para funcionar plenamente”, refere o bastonário da OM, Carlos Cortes, num comunicado enviado à Lusa.

Acrescentando que “esta é uma das maiores reformas do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que ainda não está plenamente implementada”, Carlos Cortes considera que “não pode continuar a ser tratada como matéria secundária, exige prioridade política clara e execução rigorosa”.

No texto, a OM revela que enviou uma carta à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, a alertar para “a necessidade urgente de revisão, reforço e verdadeira priorização dos Centros de Referência, os quais, “apesar da sua importância, não têm tido a atenção política e operacional que se exige por parte da Direção-Executiva do SNS”, refere.

