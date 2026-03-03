uma parceria com o Jornal Expresso
03/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Nacional | 03-03-2026 11:37

Regulador da Saúde aplicou mais de 660 mil euros de multas

colesterol analises saude
foto ilustrativa - foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A ERS refere que foram decididos 184 processos de contraordenação, que levaram à aplicação de coimas no total 661.755 euros.

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) aplicou mais de 660 mil euros de multas no segundo semestre de 2025, anunciou o regulador.

Na informação hoje divulgada sobre a intervenção sancionatória referente ao período entre julho e dezembro do ano passado, a ERS refere que foram decididos 184 processos de contraordenação, que levaram à aplicação de coimas no total 661.755 euros.

Dos 184 processos de contraordenação decididos, 53 resultaram no deferimento de pedidos de pagamento voluntário da coima, 100 deram lugar à aplicação de sanções pecuniárias, quatro foram objeto de admoestação, 18 foram arquivados, sete foram apensos a outros processos em curso.

Os dados da ERS revelam ainda que, do total de 661.755 euros de coimas aplicadas, 564.725 euros corresponderam a sanções pecuniárias e 97.030 euros resultaram do deferimento de pedidos de pagamento voluntário da coima.

Na mesma informação, o regulador da saúde informa que, no último trimestre de 2025 (Outubro-Dezembro), no âmbito das medidas cautelares decididas, mandou encerrar, em Alcabideche (Cascais), um estabelecimento (Instituto SlimFace) onde se prestava cuidados e saúde por profissionais não habilitados. Neste caso, os cuidados só poderiam ser prestados por médicos dentistas.

Dá ainda conta de uma outra decisão de encerramento definitivo, na Figueira da Foz, de um estabelecimento onde eram prestados cuidados de medicina dentária sem profissionais habilitados, depois de ter sido ordenada inicialmente a suspensão de atividade.

Neste caso, a ERS explica que, na sequência de uma intervenção de 2011 ao mesmo estabelecimento, já tinha ordenado a suspensão de atividade por ter sido detetado o exercício da atividade de medicina dentária por profissional não habilitado, o mesmo que à data atual exercia estas mesmas funções, não obstante já se ter comprometido antes a não voltar a prestar esses serviços.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região