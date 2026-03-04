Sete agentes da PSP detidos por tortura, agressões, violação e abuso de poder
Detenções foram feitas devido a situações ocorridas na Esquadra do Rato, em Lisboa.
As autoridades detiveram sete agentes da PSP na sequência da investigação a crimes de tortura grave, violação, agressões e abuso de poder na Esquadra do Rato, em Lisboa.
Em comunicado, o Ministério Público (MP) e a PSP anunciaram que foram feitas sete detenções, nove buscas domiciliárias e sete buscas não domiciliárias a esquadras, no âmbito de um segundo inquérito relativo a factos ocorridos na Esquadra do Rato, a correr termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.
“Foram emitidos sete mandados de detenção para sete agentes da PSP”, num inquérito em que se investiga a eventual prática de diversos crimes, designadamente, tortura grave, violação, abuso de poder, ofensas à integridade física qualificadas, refere o comando policial.