Hospital de Loures passa a receber urgências de obstetrícia de Vila Franca de Xira

A concentração das urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Loures deverá acontecer a 16 de Março, passando a receber os casos urgentes do Hospital Vila Franca de Xira, anunciou hoje o director executivo do SNS.

“Se forem casos mais complexos, será aqui no Hospital Beatriz Ângelo; se forem casos mais simples, poderão ser atendidos em Vila Franca de Xira”, disse Álvaro Almeida, no âmbito de uma visita ao Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, onde se reuniu sobre a reestruturação das urgências de obstetrícia e ginecologia em Loures e em Vila Franca de Xira.

No dia 24 de Fevereiro, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, afirmou que iria ser criada uma urgência regional de obstetrícia e ginecologia envolvendo o Hospital Beatriz Ângelo (que integra a Unidade Local de Saúde de Loures/Odivelas) e o Hospital Vila Franca de Xira, da ULS Estuário do Tejo.

O director executivo referiu hoje que “será uma urgência das duas ULS, com equipas das duas ULS e com a manutenção dos serviços em ambas”.

Álvaro Almeida acrescentou que a avaliação dos casos será feita através da Linha SNS24, ou seja, antes de se dirigirem às urgências, as grávidas devem contactar a linha para serem reencaminhadas para o serviço de urgência adequado.

De acordo com o director executivo, não haverá transferência de equipas, estando a ser elaborado um sistema de escalas entre as ULS que determinará quais as equipas que asseguram, em cada momento, o funcionamento da urgência centralizada.

Questionado sobre se as urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Vila Franca de Xira vão encerrar, Álvaro Almeida respondeu que irão continuar abertas para receber “casos mais ligeiros”.

O director executivo indicou ainda que o processo de reestruturação das ULS contou com o apoio das administrações dos hospitais e dos autarcas de Loures e Odivelas.