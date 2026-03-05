uma parceria com o Jornal Expresso
05/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Nacional | 05-03-2026 21:00

Hospital de Loures passa a receber urgências de obstetrícia de Vila Franca de Xira

medico saude
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A partir de 16 de Março, os casos urgentes de obstetrícia do Hospital Vila Franca de Xira serão atendidos no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. A decisão mantém serviços em ambos os hospitais, conforme anunciou o SNS.

A concentração das urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Loures deverá acontecer a 16 de Março, passando a receber os casos urgentes do Hospital Vila Franca de Xira, anunciou hoje o director executivo do SNS.
“Se forem casos mais complexos, será aqui no Hospital Beatriz Ângelo; se forem casos mais simples, poderão ser atendidos em Vila Franca de Xira”, disse Álvaro Almeida, no âmbito de uma visita ao Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, onde se reuniu sobre a reestruturação das urgências de obstetrícia e ginecologia em Loures e em Vila Franca de Xira.
No dia 24 de Fevereiro, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, afirmou que iria ser criada uma urgência regional de obstetrícia e ginecologia envolvendo o Hospital Beatriz Ângelo (que integra a Unidade Local de Saúde de Loures/Odivelas) e o Hospital Vila Franca de Xira, da ULS Estuário do Tejo.
O director executivo referiu hoje que “será uma urgência das duas ULS, com equipas das duas ULS e com a manutenção dos serviços em ambas”.
Álvaro Almeida acrescentou que a avaliação dos casos será feita através da Linha SNS24, ou seja, antes de se dirigirem às urgências, as grávidas devem contactar a linha para serem reencaminhadas para o serviço de urgência adequado.
De acordo com o director executivo, não haverá transferência de equipas, estando a ser elaborado um sistema de escalas entre as ULS que determinará quais as equipas que asseguram, em cada momento, o funcionamento da urgência centralizada.
Questionado sobre se as urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Vila Franca de Xira vão encerrar, Álvaro Almeida respondeu que irão continuar abertas para receber “casos mais ligeiros”.
O director executivo indicou ainda que o processo de reestruturação das ULS contou com o apoio das administrações dos hospitais e dos autarcas de Loures e Odivelas.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Vale Tejo
    04-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região