Municípios alertam que há territórios sem comunicações um mês após o mau tempo

O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Pedro Pimpão, afirmou hoje que uma parte significativa dos territórios afectados pelo mau tempo continua, mais de um mês depois, sem comunicações.

A ANMP reuniu em Coimbra mais de 150 municípios da região Centro: Região de Aveiro, Região de Coimbra, Região de Leiria e Viseu Dão Lafões, bem como Beira Baixa e Beiras e Serra da Estrela.

O encontro contou ainda com a participação dos secretários de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, e do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis, bem como do responsável da Estrutura de Missão para a Reconstrução do Centro do País, Paulo Fernandes.

Aos jornalistas, Pedro Pimpão aludiu às dificuldades que continuam a sentir-se ao nível das comunicações, com impacto negativo na vida das pessoas e, “ainda pior, nas empresas”, numa altura em que a electricidade está praticamente restabelecida.

“Em alguns territórios, como é o meu caso, há famílias e empresas que só há poucos dias tiveram energia eléctrica. Ou seja, estiveram mais de um mês sem energia eléctrica e percebemos realmente o impacto que isso tem na vida das pessoas e das comunidades”, acrescentou.

Entre as preocupações dos municípios figuram ainda a limpeza dos caminhos florestais e a requalificação da rede viária, já que o mau tempo deixou muitas estradas danificadas. “A requalificação da rede viária é um investimento financeiro brutal e que não estava previsto. Ou seja, tem de haver aqui, do ponto de vista dos apoios que vierem a ser definidos, uma atenção especial para a rede viária”, alertou.