Assembleia da República homenageia Ruy de Carvalho aos 99 anos

A Assembleia da República aprovou sexta-feira, por unanimidade, um voto de saudação pela carreira de Ruy de Carvalho, actor português que completou 99 anos a 1 de Março, destacando o seu profissionalismo e “inconfundível qualidade”.

A homenagem, proposta pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, foi votada na sessão plenária desta manhã e ressalta o percurso do actor no teatro, televisão e cinema, em dezenas de produções de diversos géneros, interpretando múltiplos papéis e destacando-se pelo profissionalismo e pela qualidade ímpar.

“A carreira de Ruy de Carvalho atravessou regimes, transformações sociais e modas culturais”, assinala o parlamento, recordando participações em encenações de Filipe La Féria, interpretações de textos de Molière, Tchékov, Tennessee Williams e Eça de Queiroz, bem como revistas, comédias e colaborações no cinema com realizadores como Cunha Telles, Manoel de Oliveira e João Botelho.

“Provou sempre, com a sua bonomia e versatilidade, que a distância entre a cultura popular e a erudição é mais curta do que usualmente se admite”, sublinha-se.

O presidente da Assembleia da República destaca ainda que o actor “venceu, durante toda a vida, limites e tabus” e salienta que Ruy de Carvalho “uniu mundos, amou e promoveu a Cultura, servindo-a fielmente, em toda a sua amplitude”.

O parlamento “saúda a vida e a carreira de Ruy de Carvalho” e considera esta uma “homenagem pouco habitual” a um “homem pouco habitual”, por ser feita em vida, à beira de um centenário.