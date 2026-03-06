Aterrou em Lisboa avião com 139 portugueses que deixaram zona de guerra no Médio Oriente

O voo foi fretado pelo Estado português para repatriar cidadãos portugueses que pretendem sair de zonas de risco devido à guerra no Médio Oriente.

A aeronave A330, fretada à TAP Air Portugal, transportou 147 passageiros, dos quais 139 são portugueses e oito de outros países: Alemanha, Itália, Estados Unidos da América, Reino Unido e Peru.

O secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, esteve presente no local para receber os cidadãos repatriados.

Os Estados Unidos e Israel lançaram, em 28 de Fevereiro, um ataque militar contra o Irão, tendo morto durante a ofensiva o ‘ayatollah’ Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Conselho de Liderança Iraniano assume actualmente a liderança do país.

O Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infra-estruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

Além da Turquia, incidentes com projécteis iranianos foram também registados em Chipre.

Desde o início do conflito foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.