Aterrou em Lisboa avião com 139 portugueses que deixaram zona de guerra no Médio Oriente
Um avião fretado à TAP com 147 passageiros, dos quais 139 são portugueses, em fuga da guerra no Irão, aterrou hoje em Lisboa às 10h16, no âmbito de uma operação de repatriamento das autoridades portuguesas.
O voo foi fretado pelo Estado português para repatriar cidadãos portugueses que pretendem sair de zonas de risco devido à guerra no Médio Oriente.
A aeronave A330, fretada à TAP Air Portugal, transportou 147 passageiros, dos quais 139 são portugueses e oito de outros países: Alemanha, Itália, Estados Unidos da América, Reino Unido e Peru.
O secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, esteve presente no local para receber os cidadãos repatriados.
Os Estados Unidos e Israel lançaram, em 28 de Fevereiro, um ataque militar contra o Irão, tendo morto durante a ofensiva o ‘ayatollah’ Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.
O Conselho de Liderança Iraniano assume actualmente a liderança do país.
O Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infra-estruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.
Além da Turquia, incidentes com projécteis iranianos foram também registados em Chipre.
Desde o início do conflito foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.