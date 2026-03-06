uma parceria com o Jornal Expresso
06/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Nacional | 06-03-2026 12:40

Aterrou em Lisboa avião com 139 portugueses que deixaram zona de guerra no Médio Oriente

Aterrou em Lisboa avião com 139 portugueses que deixaram zona de guerra no Médio Oriente
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Um avião fretado à TAP com 147 passageiros, dos quais 139 são portugueses, em fuga da guerra no Irão, aterrou hoje em Lisboa às 10h16, no âmbito de uma operação de repatriamento das autoridades portuguesas.

O voo foi fretado pelo Estado português para repatriar cidadãos portugueses que pretendem sair de zonas de risco devido à guerra no Médio Oriente.
A aeronave A330, fretada à TAP Air Portugal, transportou 147 passageiros, dos quais 139 são portugueses e oito de outros países: Alemanha, Itália, Estados Unidos da América, Reino Unido e Peru.
O secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, esteve presente no local para receber os cidadãos repatriados.
Os Estados Unidos e Israel lançaram, em 28 de Fevereiro, um ataque militar contra o Irão, tendo morto durante a ofensiva o ‘ayatollah’ Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.
O Conselho de Liderança Iraniano assume actualmente a liderança do país.
O Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infra-estruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.
Além da Turquia, incidentes com projécteis iranianos foram também registados em Chipre.
Desde o início do conflito foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Vale Tejo
    04-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região