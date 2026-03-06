Três dos seis detidos por tráfico de droga em VFX, Alenquer e Cartaxo em prisão preventiva
Três dos seis suspeitos detidos numa operação da GNR que desmantelou uma rede de tráfico de droga ficaram em prisão preventiva por decisão do Tribunal de Loures.
Três dos seis detidos nos concelhos de Vila Franca de Xira, Alenquer e Cartaxo, numa operação que desmantelou uma rede de tráfico de droga e permitiu apreender mais de 4.000 doses de haxixe, ficaram em prisão preventiva.
Fonte da GNR disse à Lusa que, dos seis detidos, quatro homens e duas mulheres, a três foi aplicada a medida de coacção mais gravosa, a prisão preventiva, pelo Tribunal de Loures.
Aos restantes três foram aplicadas as medidas de proibição de contactos e apresentações semanais às autoridades, segundo a mesma fonte.
Recorde-se que a GNR deteve na terça-feira seis pessoas nos concelhos de Vila Franca de Xira, Alenquer e Cartaxo, numa operação que desmantelou uma rede organizada de tráfico de droga e apreendeu mais de 4.000 doses de haxixe.