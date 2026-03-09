54 portugueses regressam a Portugal em voo militar vindo de Riade

O voo militar de repatriamento, com 54 portugueses e sete cidadãos estrangeiros a bordo, que partiu de Riade, na Arábia Saudita, no domingo à tarde, chegou hoje cerca das 06h00 ao aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa.

De acordo com vários meios de comunicação, o avião militar chegou pouco depois da hora prevista, 05h30, em mais uma operação de retirada de portugueses do Médio Oriente, que envolveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Força Aérea.

Em declarações à Lusa, no domingo à noite, o secretário de Estado das Comunidades adiantou que o voo, com 54 portugueses a bordo, transportava também três luso-canadianos, um cidadão britânico, dois brasileiros e um sul-coreano. O avião saiu de Riade, capital da Arábia Saudita, às 15h40 de domingo, com escala em Creta, na Grécia, para reabastecer.

Segundo Emídio Sousa, estas pessoas estavam quase todas no Qatar, que tem o espaço aéreo fechado, havendo “mais cinco que estavam em Riade” e outras duas que se juntaram a partir do Bahrein.

“A maioria são situações de pessoas que estavam a viajar, ou em negócios ou em turismo. Neste caso também há alguns residentes, embora a maior parte dos residentes tenha optado por ficar. (…) Sentem que estão seguros, a defesa aérea é muito eficaz e eles sentem que estão seguros, estão a trabalhar e a maioria não pretende regressar”, adiantou o secretário de Estado.

Sobre a possibilidade de vir a ser realizado outro voo de repatriamento, o secretário de Estado afirmou que, “para já, não”.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de Fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.