António José Seguro toma posse como Presidente da República
António José Seguro toma hoje posse como Presidente da República numa sessão solene na Assembleia da República.
António José Seguro vai tomar hoje posse como Presidente da República, numa sessão solene na Assembleia da República, com início às 10h00, na qual prestará juramento sobre a Constituição.
Depois, ao longo do dia de hoje, o novo chefe de Estado passará pelo Mosteiro dos Jerónimos, pelo Palácio de Belém — cujos jardins serão abertos à população —, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), para um encontro com jovens, e pelo Palácio Nacional da Ajuda, onde irá condecorar o seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa.
Nos termos da Constituição, o Presidente eleito toma posse perante o parlamento no último dia do mandato do Presidente cessante.
O Rei de Espanha, Felipe VI, confirmou a meio de Fevereiro que irá assistir à posse do novo chefe de Estado português. Foi também noticiado que estarão presentes os presidentes de Angola, João Lourenço; de Cabo Verde, José Maria Neves; de Moçambique, Daniel Chapo; de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova; e de Timor-Leste, José Ramos-Horta.