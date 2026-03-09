uma parceria com o Jornal Expresso
09/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Nacional | 09-03-2026 10:23

António José Seguro toma posse como Presidente da República

António José Seguro toma posse como Presidente da República
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

António José Seguro toma hoje posse como Presidente da República numa sessão solene na Assembleia da República.

António José Seguro vai tomar hoje posse como Presidente da República, numa sessão solene na Assembleia da República, com início às 10h00, na qual prestará juramento sobre a Constituição.
Depois, ao longo do dia de hoje, o novo chefe de Estado passará pelo Mosteiro dos Jerónimos, pelo Palácio de Belém — cujos jardins serão abertos à população —, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), para um encontro com jovens, e pelo Palácio Nacional da Ajuda, onde irá condecorar o seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa.
Nos termos da Constituição, o Presidente eleito toma posse perante o parlamento no último dia do mandato do Presidente cessante.
O Rei de Espanha, Felipe VI, confirmou a meio de Fevereiro que irá assistir à posse do novo chefe de Estado português. Foi também noticiado que estarão presentes os presidentes de Angola, João Lourenço; de Cabo Verde, José Maria Neves; de Moçambique, Daniel Chapo; de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova; e de Timor-Leste, José Ramos-Horta.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Vale Tejo
    04-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região