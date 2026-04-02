GNR reforça fiscalização nas estradas com operação “Páscoa 2026”

A Guarda Nacional Republicana (GNR) inicia esta quinta-feira a operação “Páscoa 2026”, que decorre até segunda-feira, 6 de Abril, com reforço do patrulhamento e de acções de fiscalização nas estradas.

De acordo com a GNR, o período da Páscoa, marcado pela reunião de famílias nas regiões de origem e coincidindo com as férias escolares, deverá registar um aumento significativo do tráfego rodoviário, motivando a realização de um conjunto de actividades operacionais destinadas à redução da sinistralidade e da criminalidade em geral.

No âmbito da operação, a Guarda vai também reforçar a presença em locais de festividades e nas respectivas imediações, bem como em zonas residenciais e comerciais.

As autoridades recomendam aos automobilistas “uma condução atenta, cautelosa e defensiva, para que o período festivo seja passado em segurança”.

Os militares estarão particularmente atentos a manobras perigosas, à condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, ao excesso de velocidade e ao cumprimento das regras de sinalização e de execução de manobras, como ultrapassagens, mudanças de direcção e cedência de passagem.

A fiscalização incidirá ainda sobre a utilização indevida do telemóvel e sobre a correcta utilização do cinto de segurança e dos sistemas de retenção para crianças.

Também a Polícia de Segurança Pública (PSP) tem em curso a operação “Polícia Sempre Presente: Páscoa em Segurança 2026”, iniciada a 27 de Março e igualmente a decorrer até segunda-feira, com enfoque no reforço da visibilidade nos grandes centros urbanos e na segurança rodoviária.

Durante este período, a PSP promove ainda acções junto da população mais idosa e implementa um plano de contingência para agilizar o controlo de segurança nos aeroportos.