Aprovadas sete em cada dez candidaturas aos apoios ao regresso de emigrantes

Sete em cada dez candidaturas às medidas de apoio ao regresso de emigrantes a Portugal, integradas no Programa Regressar, foram aprovadas, com 6.932 a darem entrada no último período, que terminou a 31 de março, segundo dados oficiais.

De acordo com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), desde o início deste programa, em 2019, foram submetidas 25.186 candidaturas, das quais cerca de 70% foram aprovadas.

Cerca de 75% das candidaturas submetidas dizem respeito a trabalho por conta de outrem e 25% a atividades por conta própria.

O programa consiste num apoio financeiro a conceder pelo IEFP aos emigrantes ou familiares de emigrantes que iniciem atividade laboral em Portugal continental.

Também estão previstos apoios complementares para a comparticipação das despesas inerentes ao regresso destes portugueses e do seu agregado familiar.

Dos destinatários dos apoios, 55% são homens e 45% mulheres, com 42% a terem entre 35 a 44 anos.

Segundo o IEFP, 30% destes recetores possuem habilitações académicas ao nível superior (bacharelato, licenciatura, mestrado ou doutoramento).

Em relação aos países de emigração de onde são originadas mais candidaturas destaca-se a Suíça (25%), a França (23%), o Reino Unido (13%) e a Alemanha (5%).

Em outubro, aquando da entrega no parlamento da proposta do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), o Governo anunciou a criação do programa “Voltar”, que contempla medidas de incentivo aos portugueses trabalhadores, investidores ou reformados que pretendam regressar a Portugal.

