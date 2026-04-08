Estudo sobre hábitos de leitura e comboio literário marcam Feira do Livro de Évora

O arranque de um estudo de caracterização da literacia e hábitos de leitura e a passagem do comboio literário são novidades da edição deste ano da Feira do Livro de Évora, agendada para maio, foi hoje anunciado.

Organizado pela câmara municipal, o certame, cujo programa foi hoje apresentado no Paços do Concelho, realiza-se, de 02 a 09 de maio, no Largo Conde Vila Flor, junto ao templo romano, no centro histórico da cidade alentejana.

Uma das novidades é o projeto “O livro da minha vida”, através do qual o município quer saber quais são os livros favoritos dos habitantes, de forma a usar essa informação para os ‘conquistar’ para iniciativas culturais a realizar no futuro.

“O objetivo é chegarmos a uma caracterização dos cidadãos leitores, conhecer os livros que leem e os que mais os impactaram, e usarmos essa informação”, disse a vereadora Carmen Carvalheira, em declarações aos jornalistas na apresentação do certame.

A autarca explicou que, na posse dessa informação, a câmara vai, no futuro, “promover encontros com escritores escolhendo preferencialmente aqueles que mais foram selecionados ou à volta das obras mais referenciadas”.

Segundo Carmen Carvalheira, os leitores podem participar no estudo através do preenchimento de um formulário, já disponível no ‘site’ do município e que ficará acessível por intermédio de um ‘QR Code’, a divulgar ainda este mês.

Outro dos destaques é a passagem por Évora do Comboio Literário, prevista para o último dia, com a participação da poetisa Ana Paula Tavares e dos escritores Daniel Sampaio, Francisco Moita Flores, Pedro Chagas Freitas, Susana Amaro Velho, Rodrigo Guedes de Carvalho e Luísa Sobral, entre outros.

O Comboio Literário sai, no dia 09, da Estação de Santa Apolónia, em Lisboa, e passa, nesse dia, por Casa Branca, no concelho de Montemor-o-Novo, e pela Feira do Livro de Évora, e, no dia seguinte, por Vila Viçosa, regressando depois à capital.

A vereadora da Câmara de Évora destacou ainda no programa do certame as sessões dedicadas aos patronos das escolas da cidade e viradas para os alunos desses estabelecimentos.

Este ano, realçou Carmen Carvalheira, a área da Feira do Livro será alargada, já que, a par dos expositores dos livreiros e livrarias junto ao templo romano, haverá espaços de associações culturais no Jardim Diana, situado nas proximidades.

Também em declaração aos jornalistas, o presidente da Câmara de Évora, Carlos Zorrinho, revelou a intenção de ser criado um novo festival literário em 2027, ano em que a cidade será Capital Europeia da Cultura.

“Pretendemos dar um passo em frente e fazer mais do que uma feira do livro”, afirmou, explicando que a ideia passa por realizar “um festival em torno do livro e focado em Évora, como uma capital europeia ao sul e como capital cultural”.

Uma maratona de leitura, ‘workshops’, espetáculos de marionetas e teatro, animação musical e exposições são outras das iniciativas previstas.

A organização conta com a parceria da Biblioteca Pública de Évora, Casa Cadaval, Fundação Eugénio de Almeida, Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, Arquivo Distrital de Évora e Escola de Artes da Universidade de Évora, entre outras entidades.