Irão: Guterres congratula-se com acordo e Médio Oriente saúda cessar-fogo

O responsável das Nações Unidas lembrou ainda que é urgente pôr fim às hostilidades “para proteger vidas civis e aliviar o sofrimento humano”.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, congratulou-se hoje com o cessar-fogo de duas semanas acordado entre os Estados Unidos e o Irão, pedindo respeito pelos termos definidos e sublinhando a necessidade de se preparar uma paz duradoura.

Guterres “exorta todas as partes envolvidas no atual conflito no Médio Oriente a cumprirem as suas obrigações perante o direito internacional”, afirmou o seu porta-voz, Stéphane Dujarric, em comunicado hoje divulgado.

De acordo com a mesma fonte, o secretário-geral da ONU defendeu a necessidade de ambos os países “respeitarem os termos do cessar-fogo, a fim de preparar o caminho para uma paz duradoura e abrangente na região”.

O responsável das Nações Unidas lembrou ainda que é urgente pôr fim às hostilidades “para proteger vidas civis e aliviar o sofrimento humano” e agradeceu os esforços do Paquistão e de outros países envolvidos na facilitação do cessar-fogo.

O enviado pessoal do secretário-geral para liderar os esforços da ONU no conflito, o diplomata francês Jean Arnault, está atualmente no Médio Oriente para “apoiar os trabalhos em prol de uma paz duradoura”, concluiu o comunicado.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na terça-feira à noite ter aceitado suspender por duas semanas os bombardeamentos e ataques ao Irão, num “cessar-fogo bilateral”, e após ter recebido de Teerão uma proposta de paz “viável”.

O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão confirmou o cessar-fogo bilateral de duas semanas com os Estados Unidos e informou que as negociações para um acordo de paz terão lugar no Paquistão a partir de 10 de abril.

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, declarou que o acordo representa um “cessar-fogo imediato em todo o território, incluindo no Líbano e noutros locais”, embora o líder israelita, Benjamin Netanyahu, tenha rejeitado que o pacto inclua operações israelitas em território libanês.

O anúncio já foi alvo de saudações dos países da região, como é o caso da Arábia Saudita, que desejou que o acordo leve a uma “desescalada abrangente e duradoura” do conflito e do Iraque, que entretanto já reabriu o seu espaço aéreo.

“O Reino congratula-se com os esforços contínuos do Paquistão, particularmente sob a liderança do seu chefe do Estado-Maior do Exército, para alcançar este acordo”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros saudita em comunicado, sublinhando a necessidade de manter o Estreito de Ormuz aberto ao tráfego marítimo.

O Iraque, que, desde o início do conflito entre os EUA e Israel, por um lado, e o Irão, por outro - iniciado a 28 de fevereiro -, tem sido alvo de inúmeros ataques com mísseis e drones, visando sobretudo alvos norte-americanos no seu território, anunciou a reabertura do espaço aéreo “e de todos os aeroportos a partir de hoje”.

Também os Emirados Árabes Unidos (EAU) reagiram, referindo ter saído “vitoriosos” de uma guerra que não desejaram.

Elogiando a “defesa nacional triunfante que salvaguardou a soberania e dignidade [do país], o conselheiro diplomático da residência dos Emirados, Anuar Gargash, sublinhou, nas redes sociais, a “força, resiliência e perseverança [que] solidificaram o modelo de progresso dos EAU”.

A guerra do Irão, iniciada a 28 de fevereiro de 2026, marcou uma escalada no Médio Oriente devido aos ataques iniciais dos Estados Unidos e Israel sobre alvos militares e nucleares iranianos, incluindo na capital, Teerão, e também à resposta iraniana.

O conflito começou após o fracasso das negociações sobre o programa nuclear iraniano e rapidamente se alastrou à região, com o Irão a responder através de mísseis, drones e ameaças ao tráfego no Estreito de Ormuz.