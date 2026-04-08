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Nacional | 08-04-2026 13:59

PJ da Guarda detém reincidente de pornografia de menores

PJ da Guarda detém reincidente de pornografia de menores
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O suspeito foi detido pelos inspetores do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Guarda, que encontraram na sua posse “dois telemóveis com cerca de 36 mil fotografias com pornografia com crianças menores de 14 anos”.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na terça-feira, em flagrante delito, um homem de 64 anos que reiteradamente acedia e detinha conteúdos pornográficos com menores de idade em suporte informático.

O suspeito foi detido pelos inspetores do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Guarda, que encontraram na sua posse “dois telemóveis com cerca de 36 mil fotografias com pornografia com crianças menores de 14 anos”, adiantou a PJ em comunicado enviado à agência Lusa.

“A investigação teve início com uma comunicação do Nacional Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), que detetou a utilização destes conteúdos por importação através do motor de busca da Google”, acrescentou a PJ.

Segundo as autoridades, o suspeito já foi condenado por duas vezes, pela prática dos mesmos crimes, tendo sido sentenciado a cinco anos de prisão, pena que se encontra suspensa.

O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Guarda, onde o detido vai ser presente hoje para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

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