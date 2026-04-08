Simultaneamente vão decorrer ações direcionadas para a fiscalização, deteção e identificação de elementos de segurança privada em eventual situação irregular no exercício de funções em unidades de saúde hospitalares.

PSP reforça segurança nos hospitais para evitar situações de falta de civismo e violência

A PSP realiza até 17 de abril ações de sensibilização, prevenção, fiscalização e patrulhamento para evitar atos de falta de civismo e de crimes nos hospitais do país, indicou hoje aquela polícia.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) adianta que a operação “Saúde em Segurança”, iniciada na passada segunda-feira, tem como “objetivo contribuir para a prevenção e redução de incivilidades e ilícitos criminais em ambiente hospitalar, atuando como elemento dissuasor”.

Simultaneamente vão decorrer ações direcionadas para a fiscalização, deteção e identificação de elementos de segurança privada em eventual situação irregular no exercício de funções em unidades de saúde hospitalares.

Na nota, a PSP realça que, segundo os mais recentes dados divulgados pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), em 2024 foram registadas 2.581 situações de violência (mais 9% do que em 2023), “indicadores que caracterizam um universo complexo, extenso, disperso e composto por diferentes contextos sociais”.

Não foram ainda divulgados pela DE-SNS dados sobre este assunto relativamente a 2025.

Ainda de acordo com a DE-SNS, a violência psicológica continuou em 2024 a representar a principal tipologia de violência (68% das situações), seguindo-se a violência física (22%) e o assédio moral (7%), explica a polícia.

A PSP refere que em todo o país existem mais de 155.000 profissionais na área da saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos superiores de saúde, de diagnóstico e terapêutica, farmacêuticos e trabalhadores com funções de apoio, encontrando-se na sua área de jurisdição aproximadamente 80% hospitais, “o que acarreta especial responsabilidade, comprometimento e empenho na segurança e proteção deste importante setor da sociedade”.

A PSP lembra que foi aprovado em janeiro de 2022 o Plano de Ação para a Prevenção da Violência no Setor da Saúde, que veio preconizar a criação de um programa de policiamento de proximidade orientado para este setor, dando origem ao programa “Saúde em Segurança”.

Este programa visa prevenir e monitorizar a ocorrência de episódios de violência junto do SNS, promover uma cultura de segurança, fomentar a criação de parcerias ao nível regional e local, bem como incrementar a visibilidade policial junto das unidades de saúde hospitalares.

No âmbito do programa “Saúde em Segurança”, a PSP realizou no ano passado 38 reuniões com pontos focais do SNS, 96 ações de fiscalização, 119 de sensibilização para 1.656 profissionais de saúde e 376 outras ações de visibilidade policial junto dos hospitais.

