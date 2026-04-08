O sistema chama-se SDR e está há muito anunciado para começar a 10 de abril. As máquinas, por todo o país, vão receber garrafas de plástico e metal de uso único, até três litros, e imprimir o respetivo reembolso.

Sistema de depósito e reembolso de garrafas a partir de sexta-feira em todo o país

A partir de sexta-feira há embalagens de bebidas que valem 10 cêntimos se colocadas vazias em máquinas automáticas, um sistema que o Governo encara como dos maiores projetos ambientais de Portugal.

O sistema chama-se SDR e está há muito anunciado para começar a 10 de abril. As máquinas, por todo o país, vão receber garrafas de plástico e metal de uso único, até três litros, e imprimir o respetivo reembolso.

No entanto, os responsáveis pelo sistema alertam que pode haver garrafas e latas que as máquinas não aceitam, porque não têm ainda o símbolo, uma seta em forma de ferradura e a palavra Volta. Nesse caso o consumidor deve colocá-las no ecoponto respetivo.

O Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), que em Portugal se chama Volta, já estava previsto desde 2017 e uma lei de 2018 instituía que estivesse a funcionar a 1 de janeiro de 2022, mas só agora vai começar, num investimento de 150 milhões de euros e que deve criar 1.500 postos de trabalho.

De acordo com experiências noutros países a SDR Portugal, a entidade gestora do Volta, diz que o sistema vai permitir recolher muitas mais embalagens de bebidas de uso único, apontando para taxas de 90% até 2029.

A maior recuperação esperada, reforçando a economia circular e aumentando as taxas de reciclagem, deve-se ao incentivo do reembolso dos 10 cêntimos por embalagem (independentemente do tamanho).

Tudo isso faz do SDR aquele que é “talvez um dos maiores projetos ambientais que Portugal está a implementar", como disse no mês passado, numa apresentação do sistema, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

A ministra recordou que o setor dos resíduos é dos “mais difíceis” em termos de metas europeias e repetiu que os portugueses não estão a reduzir nem a separar o suficiente.

No último relatório da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), divulgado em março e referente a 2024, aponta-se para a continuação de baixas taxas de recolha de resíduos e taxas de reciclagem.

Um panorama que se pode agora inverter nas embalagens de bebidas de uso único.

A partir de sexta-feira, desde que tenham o símbolo Volta, estejam inteiras, sem líquidos, com tampa e com o código de barras, são aceites em qualquer uma das 2.500 máquinas espalhadas pelo país, mais de 8.000 pontos de recolha manual e 48 quiosques para entregas de grandes quantidades. Estarão, por exemplo, junto de supermercados. A máquina esmaga a embalagem e retribui com o reembolso de 10 cêntimos.