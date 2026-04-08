Três ginastas portugueses garantem presença em finais do Europeu de trampolins

A seleção portuguesa assegurou também quatro finais por equipas, agendadas para domingo, ao qualificar-se com o quinto lugar no tumbling masculino, com 77,400 pontos.

Os ginastas portugueses Vasco Peso, Matilde Oliveira e Inês Reis garantiram hoje a presença direta em finais do campeonato da Europa de Trampolins, que decorre em Portimão, no Algarve, com as decisões marcadas para domingo.

A seleção portuguesa assegurou também quatro finais por equipas, agendadas para domingo, ao qualificar-se com o quinto lugar no tumbling masculino, com 77,400 pontos, no terceiro lugar no duplo minitrampolim feminino, com 75.200, também com o terceiro lugar no trampolim júnior masculino e no sétimo posto no trampolim júnior feminino.

Os ginastas lusos Matilde Santos em tumbling, Tiago Teixeira, Francisco José e Diogo Cabral em duplo minitrampolin classificaram-se para as meias-finais da categoria, marcadas para sábado.

Na modalidade masculina de tumbling, Vasco Peso alcançou um feito histórico para Portugal, conseguindo, pela primeira vez, conquistar o primeiro lugar na qualificação, com um total de 56.600 pontos, superando o atual campeão mundial, o azeri Mikhail Malkin, que somou 54.800.

O ginasta do Politécnico de Setúbal disse à Lusa que a prova “correu bem melhor do que estava à espera, porque a expectativa era do segundo ou terceiro lugar”.

“Foi uma surpresa agradável e agora é manter a calma, seguir com o plano que elaborei para esta competição e espero que dê tudo certo nas finais individuais e de equipas no domingo e que se consiga um bom resultado”, notou.

Ainda na mesma disciplina, João Azinheira terminou na 14.ª posição, João Saraiva, 15.º, e Francisco Rodrigues, 16.º, de um total de 28 concorrentes.

Já na vertente feminina do duplo minitrampolim, Matilde Oliveira qualificou-se em quinto lugar, com 51.000 pontos, e Inês Reis assegurou igualmente um lugar na final, com um total de 48.800.

Ainda no duplo minitrampolim, Beatriz Mendes alcançou o 15.º lugar, com 47.700 pontos, e Alexandra Garcia foi 22.ª, com 42.800.

De acordo com Carlos Matias, da Federação de Ginástica de Portugal, os atletas portugueses tiveram um desempenho "ao seu nível", destacando o primeiro lugar da qualificação de Vasco Peso.

"É um feito histórico para a ginástica portuguesa, dado que é a primeira vez que um ginasta luso consegue um feito desta grandeza. O Vasco demonstrou que está ao nível dos melhores", concluiu.

