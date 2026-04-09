Almada lança concurso "Rock à Margem" para descobrir novos talentos

A Câmara Municipal de Almada abriu inscrições para a primeira edição do concurso Rock à Margem, que visa promover o aparecimento e a consolidação de criadores, compositores, letristas, músicos e projetos de música moderna no concelho.

Numa nota divulgada na sua página na Internet, a autarquia refere que as inscrições para este novo concurso decorrem até 19 de abril e através dele "quer descobrir quem está a criar o som do futuro nas garagens, escolas e estúdios de Almada".

Até 30 de abril serão conhecidas as oito bandas finalistas, estando já agendados para os dias 15 e 16 de maio os concertos eliminatórios, no Centro Cultural e Juvenil de Santo Amaro, refere a nota divulgada.

Segundo a autarquia de Almada, no distrito de Setúbal, no dia 01 de junho serão anunciados os vencedores.

A banda vencedora terá como prémios a gravação de um EP com um máximo de cinco faixas, a atuação num evento comemorativo da Cidade de Almada e convite para atuar em iniciativas municipais.

As bandas classificadas em 2.º e 3.º lugar terão a oportunidade de participar numa iniciativa da programação do serviço municipal responsável pelo concurso e ficam convidadas a atuar noutras iniciativas municipais.

De acordo com o regulamento, podem candidatar-se ao concurso bandas ou músicos a solo, projetos de rock amadores com um máximo de cinco elementos com temas originais e projetos sem contrato com editoras.

Os elementos das bandas têm de ter 13 anos ou mais, o representante do grupo deve ser maior de idade e pelo menos um elemento do grupo tem de residir, estudar ou trabalhar em Almada.

O júri deste concurso será composto por João Miguel Fonseca, Davide Pinheiro e Sakura.