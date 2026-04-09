Associação Quercus saúda sistema de reembolso para garrafas e latas

A associação ambientalista Quercus saudou hoje a entrada em funcionamento do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) e alertou que o vidro devia entrar também no processo.

Em comunicado, a Quercus deixou alertas e sugestões e considerou que a entrada em funcionamento do SDR “peca por tardia”.

A associação afirmou também esperar que este sistema seja “o empurrão definitivo” para ajudar o país a cumprir as metas nacionais de reciclagem de embalagens.

Na sexta-feira, arranca em todo o país o SDR, que abrange os cerca de 2,1 mil milhões de embalagens de bebidas de uso único consumidas em Portugal, as garrafas de plástico e as latas de metal, até três litros, que terão um depósito, reembolsável, de 10 cêntimos (em forma de “voucher” nas máquinas colocadas em todo o país).

No documento a Quercus lamentou que não tenha sido ponderado o regresso da retoma de garrafas de vidro com tara recuperável (que já existiu em Portugal), e referiu que em países como a Alemanha, a Dinamarca, a Finlândia ou a Croácia, as embalagens de vidro estão abrangidas por sistemas como o que começa na sexta-feira e que em Portugal se chama “Volta”.

A Quercus alertou ainda que é preciso explicar-se que o SDR é complementar com os atuais sistemas de recolha seletiva, como os ecopontos e o porta-a-porta, que “continuam a desempenhar um papel fundamental”.

A associação considerou positivo o envolvimento no SDR do pequeno comércio e do Canal Horeca (Hotelaria, Restauração e Cafetaria), mas questionou se este vai conseguir dar resposta e disse que o sistema deve “antecipar e adaptar” soluções que permitam a recolha e devolução de depósito das embalagens em grandes eventos associados a um grande consumo, como festivais ou eventos desportivos.

Sobre o reembolso do depósito de 10 cêntimos através da emissão de “vouchers” impressos a Quercus considerou que o método em papel devia ser complementado com um sistema de “vouchers” digitais “através da acumulação de saldo numa aplicação móvel”.

No comunicado os ambientalistas destacaram ainda que a implementação do SDR “não deve fazer esmorecer o incentivo ao uso de soluções mais sustentáveis a montante”, como a promoção de recipientes reutilizáveis para bebidas e o incentivo ao consumo de água da torneira sempre que possível.

“A prevenção continua a ser a estratégia mais eficaz na redução de resíduos”, salientou a Quercus.