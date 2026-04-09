Metropolitano de Lisboa encerrado devido a greve

O Metropolitano de Lisboa está hoje fechado devido a greve de 24 horas dos trabalhadores, constatou a Lusa na estação Colégio Militar/Luz, havendo indicação também no sítio da Internet da empresa de que todas as linhas estão encerradas.

Na referida estação, pelas 06:33 horas, todos os portões de acesso estavam fechados, havendo cartazes com a seguinte inscrição: “Por motivo de greve o metro está encerrado. Pedimos desculpa pelo incómodo”.

Pelas 07:00, fonte da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações sindical (FECTRANS) disse à agência Lusa que a paralisação é justificada pelo incumprimento de acordos assinados em 2019, nomeadamente ao nível da formação e organização do trabalho, rejeitando que estejam em causa aumentos salariais.

“Houve adesão total dos trabalhadores abrangidos pelos pré-avisos de greve: inspetores e encarregados da tração, do posto de comando central e da sala de comando de energia”, disse à Lusa a dirigente Sara Sigló.

A sindicalista afirmou que, “no plenário de quarta-feira - que terminou já hoje de madrugada -, os trabalhadores apresentaram ainda mais questões que os afastam da proposta da empresa e vão fazer chegar à empresa as suas pretensões, na tentativa de aproximar as posições”.

"A greve termina pelas 00:00 de sexta-feira, prevendo-se o funcionamento normal do Metro, a partir das 06:30 desse dia”, concluiu.

A greve não tem serviços mínimos decretados, conforme decisão do Tribunal Arbitral constituído no Conselho Económico e Social, que determinou apenas a prestação de serviços necessários à segurança e manutenção de equipamentos e instalações.

Aquela instância determinou que têm de ser assegurados três trabalhadores no posto de comando central, preferencialmente um inspetor de movimento, um encarregado de movimento e um encarregado da sala de comando e de energia, devidamente identificados pelos sindicatos.

Os trabalhadores do metro comunicaram anteriormente a intenção de realizar greve também na terça-feira da próxima semana.