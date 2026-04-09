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Nacional | 09-04-2026 12:45

Violência doméstica no Entroncamento acaba em prisão preventiva

Violência doméstica no Entroncamento acaba em prisão preventiva
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Violência doméstica voltou a fazer soar os alarmes no Entroncamento, onde parte de um caso de agressões e ameaças de morte a uma mulher de 37 anos terá ocorrido, levando à detenção do ex-companheiro, de 44 anos, que ficou em prisão preventiva.

Um homem de 44 anos foi detido por violência doméstica contra a ex-companheira, de 37 anos, num caso que teve episódios no Entroncamento e em Montemor-o-Novo e que culminou com a aplicação da medida de coacção mais gravosa de prisão preventiva. Segundo informou o Ministério Público de Évora, o arguido foi detido fora de flagrante delito e presente a primeiro interrogatório judicial na quarta-feira, 8 de Abril. De acordo com os indícios recolhidos, o suspeito exerceu violência física e psicológica sobre a vítima ao longo da relação, iniciada em meados de 2015 e terminada em Novembro de 2025, mantendo os comportamentos agressivos mesmo após a separação.
O caso ganha particular relevo pelo facto de parte dos episódios ter ocorrido no Entroncamento, onde a vítima terá continuado a ser alvo de contactos e perseguição por parte do ex-companheiro. Já depois do fim da relação, o homem voltou a abordar a mulher, agravando a pressão e a violência nos últimos dias, num quadro que incluiu ameaças de morte, segundo o Ministério Público. A sucessão de agressões e intimidações levou as autoridades a avançarem para a detenção do suspeito, perante a gravidade dos factos e o risco para a integridade da vítima. O tribunal validou essa avaliação e determinou não só a proibição de contactos com a ofendida, como também a prisão preventiva do arguido, medida reservada para situações de maior perigo e alarme social. O Ministério Público sublinha que os maus-tratos se prolongaram para lá do fim da relação, revelando um padrão de violência continuada, física e psicológica, que terá marcado a vida da vítima durante vários anos. A investigação prossegue.
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