Liga Portuguesa Contra o Cancro apoiou mais de 25 mil doentes em 2025

A Liga Portuguesa Contra o Cancro, que comemora hoje 85 anos, apoiou no ano passado mais de 25 mil doentes e disponibilizou 2,2 milhões de euros em apoios, nomeadamente medicamentos, próteses, transporte e alimentação, anunciou a instituição.

De acordo com dados avançados pela Liga, foram apoiados no ano passado 25.200 doentes, mais 3.300 (15%) comparativamente a 2024 (15%) e atribuiu mais 2,2 milhões de euros em apoios, o que representou um aumento de 24%.

Este aumento, sublinha em comunicado, “traduz a crescente procura de apoio por parte dos doentes e a capacidade da LPCC para lhes dar resposta”.

No que diz respeito à investigação e formação em Oncologia, a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) aplicou 700 mil euros, o dobro do registado no ano anterior, montante que permitiu financiar 38 bolsas de investigação e quatro centros de investigação, e formação a 1.810 profissionais de saúde.

Este crescimento estendeu-se a praticamente todas as respostas e intervenções da LPCC: em 2025 foram realizadas 21.300 consultas gratuitas de psico-oncologia, abrangendo perto de 3.700 doentes.

No âmbito da prevenção, realizaram-se 14.537 consultas de diagnóstico precoce de cancro de pele e oral, a par de consultas de cessação tabágica e nutrição.

Ao longo do ano, mais de 8.200 doentes foram acompanhados em centros de dia e cerca de 400 em lares, refere a Liga, acrescentando que as Linhas Cancro e Pulmão registaram mais de 6.000 contactos, entre chamadas e ‘e-mails’.

“O crescimento da atividade da LPCC foi acompanhado pelo envolvimento de cerca de 21.700 voluntários, assegurando, com o seu empenho e solidariedade, a proximidade da LPCC junto de doentes e famílias”, salienta.

O presidente da LPCC, Vítor Veloso, destaca o facto de a instituição ter conseguido chegar a mais pessoas no ano passado e ter reforçado o investimento na investigação oncológica.

“Esta missão só é possível graças ao contributo de colaboradores, voluntários e à generosidade da sociedade civil. Cada contribuição é fundamental para que possamos estar ao lado de quem mais precisa, todos os dias”, afirma Vítor Veloso, citado no comunicado.

A missão da LPCC inclui ainda a defesa dos direitos dos doentes e sobreviventes de cancro, representando-os junto das entidades competentes e promovendo políticas que assegurem a sua proteção, acesso à informação e acompanhamento ao longo de todo o percurso da doença.

As comemorações dos 85 anos da LPCC são assinaladas hoje numa cerimónia no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, onde deverá estar presente a ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

Na cerimónia, estarão também presentes responsáveis institucionais, profissionais de saúde e parceiros da área da oncologia, incluindo do Instituto Português de Oncologia, da Direção-Geral da Saúde, do Infarmed, do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas (PNDO), da Fundação Champalimaud, i3S e Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, entre outros.

Um dos momentos centrais da cerimónia será a intervenção do médico e cientista Manuel Sobrinho Simões, que abordará as perspetivas futuras da doença oncológica, sublinhando a importância da inovação científica e a articulação entre investigação e prática clínica.

Na cerimónia será apresentado um vídeo institucional, assinalando não só o agradecimento a colaboradores, voluntários e doadores, como também a ambição da LPCC de continuar a desempenhar um papel determinante na resposta ao cancro em Portugal.