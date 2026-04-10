"É minha obrigação, obrigação do Governo, alertar para que, de facto, este ano temos fatores de risco acrescidos e todos são necessários", destacou Luís Neves.

Limpeza de caminhos florestais e retirada de material lenhoso é um combate de todos

O ministro da Administração Interna (MAI) afirmou hoje que a limpeza de caminhos florestais e a retirada de material lenhoso é um combate de todos, para travar a época de incêndios que aí vem e que antevê como "muito difícil".

"É minha obrigação, obrigação do Governo, alertar para que, de facto, este ano temos fatores de risco acrescidos e todos são necessários", destacou Luís Neves.

No final de uma visita ao Quartel dos Bombeiros de Pedrógão Grande, no quarto dia da Presidência Aberta, o Presidente da República deu a palavra ao MAI para que explicasse aos jornalistas porque é que recentemente antecipou que o país estaria a entrar num período complicado relacionado com os incêndios.

Luís Neves aproveitou para realçar a importância do Chefe de Estado no terreno, para "cativar as pessoas nos seus territórios, que conhecem as fragilidades".

"São elas que nos podem ajudar, este é um apelo a todo o cidadão. Este combate é de todos e, por isso, estamos a fazer o nosso trabalho no sentido de minorar a época que aí vem, que será seguramente muito difícil", referiu.

Nesta primeira Presidência Aberta, António José Seguro tem chamado a atenção para a necessidade de se proceder à limpeza dos caminhos florestais, que esperava que "tivesse começado mais cedo", para evitar uma catástrofe no próximo verão.

"Todos desejamos que não aconteça nenhuma catástrofe neste verão e eu alertei para a necessidade de fazer esta limpeza dos caminhos florestais e dos aceiros há muito tempo e, portanto, eu esperava que tivesse começado mais cedo", evidenciou.

No seu entender, todos os recursos do país convergirem na prevenção dos incêndios do próximo verão.