Loures inaugura centro de acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade

O município adiantou que o centro de acolhimento temporário vai funcionar “24 horas por dia, 365 dias por ano”, no sentido de garantir “respostas concretas e dignas para pessoas em situação de emergência social".

A Câmara de Loures vai inaugurar na segunda-feira um centro de acolhimento temporário para apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade social, após um investimento de “cerca de um milhão de euros”, anunciou hoje este município do distrito de Lisboa.

“O novo equipamento terá capacidade para acolher 15 pessoas em situação de vulnerabilidade social”, indicou a Câmara de Loures, presidida pelo socialista Ricardo Leão.

Em comunicado, o município adiantou que o centro de acolhimento temporário vai funcionar “24 horas por dia, 365 dias por ano”, no sentido de garantir “respostas concretas e dignas para pessoas em situação de emergência social, promovendo não apenas o seu alojamento, mas sobretudo a sua autonomização e inclusão”.

A Câmara de Loures sublinhou que um centro de acolhimento temporário é uma resposta social de emergência, que disponibiliza “alojamento temporário, alimentação, higiene e apoio psicossocial a pessoas (adultos ou crianças) em situação de carência, risco ou sem-abrigo”, realçando que o objetivo é “proteger e estabilizar o indivíduo enquanto se define um projeto de vida para a sua reinserção”.

A concretização deste projeto social envolve “várias parcerias estratégicas”, informou a autarquia, destacando a VITAE – Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Internacional, que assegurará a gestão desta resposta, tendo em conta a experiência, conhecimento e capacidade de intervenção.

Outra das entidades parceiras é o IADE - Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação, que contribuiu com “uma abordagem inovadora, ao estudar o impacto dos espaços físicos — nomeadamente das cores — no processo de recuperação e desenvolvimento de competências de pessoas em situação de trauma”, indicou o município, referindo que tal permitiu “criar um espaço mais humano, mais acolhedor e verdadeiramente transformador”.

De acordo com a autarquia, o projeto do centro de acolhimento temporário em Loures teve também o apoio da empresa IKEA, que “assumiu o compromisso de mobilar e decorar os vários espaços deste equipamento”.