uma parceria com o Jornal Expresso
11/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Nacional | 11-04-2026 17:07

PR manifesta profunda tristeza pela morte de Maria Emília Brederode dos Santos

PR manifesta profunda tristeza pela morte de Maria Emília Brederode dos Santos
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Maria Emília Brederode dos Santos morreu hoje, em Lisboa, aos 84 anos, vítima de doença prolongada, confirmou à agência Lusa o presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), Domingos Fernandes.

O Presidente da República, António José Seguro, manifestou hoje profunda tristeza pela morte da pedagoga Maria Emília Brederode dos Santos, salientando que dedicou a sua vida a uma educação mais justa e humana.
Maria Emília Brederode dos Santos morreu hoje, em Lisboa, aos 84 anos, vítima de doença prolongada, confirmou à agência Lusa o presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), Domingos Fernandes.
Numa nota publicada na página oficial da Presidência da República, António José Seguro evoca a missão de Maria Emília Brederode dos Santos por uma educação “mais próxima das crianças e dos jovens portugueses”.
“Ao longo de décadas, o seu trabalho pioneiro marcou gerações. Como diretora pedagógica da Rua Sésamo e de outros programas para a infância da RTP, soube transformar a televisão num instrumento de aprendizagem e de cidadania, num país que ainda trilhava o caminho da democracia e da escolarização universal. A sua influência sobre a educação portuguesa foi silenciosa na forma, mas profunda nos efeitos”, lê-se na nota divulgada pela Presidência da República.
Realça-se ainda que Maria Emília Brederode dos Santos, enquanto presidente do Conselho Nacional de Educação, “exerceu com rigor, independência e sentido de responsabilidade pública uma função essencial para a reflexão e o debate sobre o futuro da escola portuguesa”.
"Maria Emília Brederode dos Santos foi também uma mulher do 25 de Abril — opositora à ditadura, comprometida com a liberdade e com a ideia de que a educação é sempre um ato político e um ato de esperança. O Presidente da República apresenta as suas mais sentidas condolências à família e a todos os que com ela trabalharam e aprenderam”, acrescenta-se.
Especialista em educação, Maria Emília Brederode dos Santos presidiu ao Conselho Nacional de Educação entre 2017 e 2022, “encontrava-se com uma situação de saúde bastante grave e fui hoje informado do seu falecimento”, disse Domingos Fernandes à agência Lusa.
Nascida a 21 de março de 1942, em Campo de Ourique, Lisboa, Maria Emília Brederode dos Santos dedicou a sua vida à educação.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Vale Tejo
    08-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região