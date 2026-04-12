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Nacional | 12-04-2026 23:17

Homem baleado numa perna em Loures

Homem baleado numa perna em Loures
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Os desacatos aconteceram pelas 00:20 de hoje, entre três homens, “alegadamente envolvendo uma arma de fogo”.

Um homem de 27 anos foi baleado numa perna em Santo António dos Cavaleiros, Loures, durante a madrugada de hoje, tendo sido transportado para o Hospital Beatriz Ângelo.

Segundo informações avançadas à Lusa por fonte oficial da PSP, os desacatos aconteceram pelas 00:20 de hoje, entre três homens, “alegadamente envolvendo uma arma de fogo”.

O homem que foi baleado ainda foi assistido no local e foi posteriormente encaminhado para o Hospital Beatriz Ângelo.

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