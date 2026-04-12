Morreu historiador Diogo Ramada Curto, diretor da Biblioteca Nacional

A notícia da morte do historiador Diogo Ramada Curto, aos 66 anos, foi avançada pela edição 'online' do Expresso também no sábado à noite.

O diretor-geral da Biblioteca Nacional de Portugal, o historiador Diogo Ramada Curto, morreu este sábado, indicou o Ministério da Cultura, salientando que a sua obra e pensamento constituem "um legado incontornável" para a memória coletiva dos portugueses.

"Enquanto historiador, investigador e ensaísta, deu um contributo marcante para o estudo da história de Portugal e para o debate público sobre a cultura e a identidade do país", lê-se numa nota divulgada no sábado à noite pelo Ministério da Cultura.

A notícia da morte do historiador Diogo Ramada Curto, aos 66 anos, foi avançada pela edição 'online' do Expresso também no sábado à noite.

Na nota divulgada, o Ministério da Cultura refere que o historiador estava à frente da Biblioteca Nacional de Portugal desde 2024, onde exerceu funções "com dedicação, competência e sentido de serviço público".

"A sua obra e o seu pensamento, expressos em dezenas de livros, artigos e intervenções, constituem um legado incontornável para a nossa memória coletiva", refere o ministério.

Em nome do Governo, a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, endereça à família e aos amigos de Diogo Ramada Curto "as mais sentidas condolências, neste momento de luto".

Diogo Ramada Curto nasceu em Lisboa, em 1959. Foi nomeado diretor-geral da Biblioteca Nacional de Portugal em abril de 2024.

Professor catedrático no Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH-Nova), onde se licenciou em História, doutorou em Sociologia Histórica e lecionou nos departamentos de Sociologia e História, Ramada Curto foi também professor visitante em diferentes instituições de ensino superior, como a École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris, França, a Universitat Autònoma de Barcelona, em Espanha, a Brown University e a Yale University, nos Estados Unidos, e a Universidade de São Paulo, no Brasil.