uma parceria com o Jornal Expresso
14/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Nacional | 14-04-2026 10:20

Descentralização social pode gerar desigualdades no acesso a apoios

atendimento social idoso apoio
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Em análise no estudo, intitulado “Políticas sociais e descentralização: oportunidades e desafios para um Estado Social de proximidade”, esteve o processo de descentralização, que transferiu para os municípios portugueses responsabilidades como o Rendimento Social de Inserção (RSI), o acompanhamento de famílias vulneráveis e a atribuição de apoios de emergência.

A transferência de competências sociais para os municípios pode gerar desigualdades no acesso a apoios, segundo um estudo do Instituto Universitário de Lisboa (Iscte), divulgado hoje.

Em análise no estudo, intitulado “Políticas sociais e descentralização: oportunidades e desafios para um Estado Social de proximidade”, esteve o processo de descentralização, que transferiu para os municípios portugueses responsabilidades como o Rendimento Social de Inserção (RSI), o acompanhamento de famílias vulneráveis e a atribuição de apoios de emergência.

Nesse âmbito foram analisados os municípios de Alenquer (distrito de Lisboa), Barreiro (distrito de Setúbal), Moura (distrito de Beja) e Porto, tendo sido detetados avanços na proximidade e rapidez de resposta, mas também limitações estruturais.

Segundo as conclusões do estudo, coordenado pelos investigadores do Iscte Renato do Carmo e Miguel Oliveira, as diferenças nas capacidades técnicas e financeiras dos municípios estão a gerar assimetrias “que colocam em risco o princípio da igualdade no acesso aos direitos sociais”.

Nesse sentido, o investigador Renato Carmo, citado numa nota do Iscte, defende a necessidade de “estabelecer estruturas permanentes de coordenação e de supervisão técnica e administrativa entre a Segurança Social e os diferentes municípios”, alertando que, sem essa articulação, “corre-se o sério risco de a prestação de apoios sociais se fragmentar em práticas muito desiguais por todo o país”.

Entre os principais problemas identificados no estudo está a ausência de indicadores locais de pobreza e exclusão social, o que dificulta a monitorização rigorosa e a avaliação do impacto das políticas públicas.

O estudo sublinha ainda que os municípios recorrem sobretudo a indicadores de processo, como número de beneficiários ou intervenções realizadas, faltando dados de resultado que permitam medir efetivamente a evolução da pobreza à escala local.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Vale Tejo
    08-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região