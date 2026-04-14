A Operação “Artémis 2025/2026” teve por objetivo prevenir e detetar irregularidades inerentes à atividade cinegética em todo o território nacional, informou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR) em comunicado.

GNR deteve 133 pessoas por caça ilegal em seis meses

A GNR deteve 133 pessoas e detetou 136 crimes relacionados com o exercício da caça durante a Operação Artémis 2025/2026, que decorreu em todo o país entre 17 de agosto de 2025 e 28 de fevereiro deste ano.

A Operação “Artémis 2025/2026” teve por objetivo prevenir e detetar irregularidades inerentes à atividade cinegética em todo o território nacional, informou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR) em comunicado.

Durante a operação, foram fiscalizados 10.751 caçadores, detetados 136 crimes e feitas 133 detenções, entre as quais 70 por exercício de caça em terrenos não cinegéticos, nos terrenos de caça condicionados sem consentimento e nas zonas de caça às quais não se tenha legalmente acesso.

Das 133 detenções, 32 foram por exercício da caça em incumprimento das normas de conservação da fauna e, em especial, das espécies cinegéticas.

De acordo com os dados da Guarda, 4.846 ações de fiscalização ocorreram em Zona de Caça Associativa, 3.406 em Zona de Caça Municipal, 936 em Zona de Caça Turística, 196 em Terreno Não Ordenado e 1.367 em Transporte.

Ainda no que diz respeito às ações de fiscalização, segundo a GNR, foram registadas 345 contraordenações, das quais 91 por o caçador não ter documentação obrigatória.

Foram ainda registadas 75 contraordenações por transporte de armamento fora das condições legalmente previstas e 61 por infrações praticadas pelas entidades gestoras das zonas de caça.

Durante a operação, foram apreendidos, entre outros, 232 documentos, 166 armas e 154 espécies.

A GNR indica ainda que durante a operação Artémis foram realizadas ações de sensibilização e cooperação no âmbito das atividades relacionadas com o exercício da caça.