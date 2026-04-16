Marco Galinha queixa-se de notícias falsas e cobertura tendenciosa dos jornais JN, o Jogo e TSF partilhe no Facebook Antigo dono do grupo do "DN" e "JN" contesta o profissionalismo e a ética dos jornalistas das empresas que vendeu recentemente a Domingos Andrade, que acusa de escreverem de forma abusiva e sem fazerem o contraditório.

Marco Galinha o antigo patrão do Grupo Global Media distribuiu hoje um comunicado acusando a “TSF”, o jornal “O Jogo” e o “JN” de divulgarem “notícias falsas e factualmente incorretas”, acusando os órgãos de comunicação dos quais foi até ao mês passado o principal acionista. O caso está relacionado com uma greve dos trabalhadores da “Notícias Direct”, que se manifestaram em frente às instalações da Naveprinter, na Maia, contra a decisão anunciada pela empresa, detida por Marco Galinha, de cessar as colaborações com os prestadores que asseguram a distribuição aos assinantes, entre outros, do "Jornal de Notícias" e do jornal "O Jogo". Marco Galinha garante que a persistente associação do seu nome à gestão e administração das empresas de comunicação social detidas pela empresa Notícias Ilimitadas é abusiva e “desmente falsidades e denuncia instrumentalização mediática" pela Notícias Ilimitadas tendo em conta que “não integra qualquer órgão de gestão ou administração. Marco Galinha é acionista da estrutura que detém o Global Media Group. Não integra, nem integrou nos últimos anos, qualquer Conselho de Administração, Comissão Executiva ou órgão de gestão da Notícias Direct ou de qualquer entidade operacional diretamente envolvida neste processo. A responsabilidade pela gestão corrente e pelas decisões operacionais recai exclusivamente sobre os administradores em exercício de funções”, escreve. No comunicado, Marco Galinha não esconde ainda o seu desagrado pelo facto dos órgãos de comunicação social pertencentes à empresa Notícias Ilimitadas, proprietária da TSF, do Jornal de Notícias e de O Jogo, terem noticiado o conflito com a Notcias Direct, “sem qualquer contraditório, sem verificação dos factos e com uma uniformidade de narrativa, que não é compatível com uma cobertura jornalística independente”. Marco Galinha acaba a sua comunicação anunciando que “face à gravidade das falsidades veiculadas e ao potencial dano reputacional e patrimonial causado ( : ) reserva o direito de acionar todos os mecanismos legais e judiciais ao seu dispor, incluindo ações cíveis por danos resultantes da difusão de informações falsas e a participação às autoridades competentes. Notícia actualizada às 17h05 de 16 de Março