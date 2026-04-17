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Nacional | 17-04-2026 15:37

Aprovação da carreira de médico dentista representa novo capítulo para saúde oral

MEDICO DENTISTA CONSULTORIO DENTARIO DENTES ILUSTRATIV
foto ilustrativa
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Médicos dentista que trabalham no Sistema Nacional de Saúde vão passar a ter carreira específica. Medida foi aprovada pelo parlamento.

A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) considerou esta sexta-feira, 17 de Abril, que a aprovação no parlamento, na generalidade, de uma carreira específica para os profissionais que trabalham no SNS representa um “novo capítulo” para saúde oral em Portugal.
“Estamos a iniciar um novo capítulo, mas será na forma como este processo evoluir para um diploma final que se medirá a sua verdadeira ambição e impacto. Há ainda um longo trabalho pela frente”, salientou o bastonário Miguel Pavão, pouco depois de os deputados terem aprovado dois projetos de lei sobre esta matéria.
Nas votações, o parlamento aprovou os projectos de lei apresentados pelo PS e PAN que criam a carreira especial de medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e que agora baixam à Comissão de Saúde. Outras três iniciativas legislativas do Chega, BE e Livre sobre o mesmo assunto foram rejeitadas.
Em comunicado, o bastonário assegurou que a OMD está “totalmente empenhada em acompanhar este processo e dar os seus contributos” no que se refere aos conteúdos funcionais, categorias, recrutamento e adequação temporal e financeira da carreira.
Os diplomas agora aprovados resultam de um trabalho “consistente de compromisso e de diálogo” que a ordem tem vindo a transmitir nas reuniões com o Governo e grupos parlamentares sobre a “urgência de um compromisso político para a saúde oral”, realçou ainda Miguel Pavão.
“Este é um compromisso político que o país devia há muito à saúde oral e que agora começa finalmente a ganhar forma, com impacto directo na vida dos profissionais e dos cidadãos”, referiu ainda o bastonário, para quem só com uma carreira especializada será possível criar condições justas e dignas para a fixação de profissionais no setor público.
No debate realizado na quinta-feira, as diferentes bancadas parlamentares coincidiram na necessidade da criação desta carreira, com vários partidos a alertarem para a precariedade laboral da maioria dos médicos dentistas que trabalham no SNS.
Devido à falta de uma carreira específica, a maioria desses 150 médicos dentistas são contratados como prestadores de serviços, a recibos verdes, enquanto os restantes são colocados em carreiras gerais, como a de técnico superior.
Esses 150 profissionais de saúde do SNS representam pouco mais 1% dos cerca de 13 mil médicos dentistas que exercem em Portugal.

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