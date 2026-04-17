uma parceria com o Jornal Expresso
17/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Nacional | 17-04-2026 09:11

Governo flexibiliza regras dos contratos públicos e quer subir tectos de adjudicação

contrato assinatura contratacao publica foto ilustrativa
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Governo propõe aumentar os limites dos ajustes directos na contratação pública, permitindo adjudicações até 75 mil euros em bens e serviços e até 150 mil em empreitadas. A medida foi aprovada em Conselho de Ministros e será concretizada através de decreto-lei, após auscultação das entidades competentes.

O Governo propõe subir o limite dos ajustes directos nos contratos públicos, para que as entidades públicas, como autarquias e serviços, possam contratar bens e serviços por ajuste até 75 mil euros e empreitadas até 150 mil.
O alargamento foi aprovado pelo Executivo na reunião do Conselho de Ministros.
De acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério da Reforma do Estado, o Governo propõe uma alteração nos limiares dos ajustes directos e dos contratos sujeitos a consulta prévia, dentro dos limites permitidos pela legislação europeia.
Actualmente, a aquisição de bens e serviços por ajuste directo só pode acontecer se o valor do contrato não ultrapassar 20 000 euros, propondo agora o Governo que passe a ser possível fazê-lo até aos 75 000 euros.
No caso de empreitadas, o Executivo prevê passar o limite dos actuais 30 000 para 150 000 euros.
Nos outros contratos, a proposta passa por subir o tecto de 50 000 para 75 000 euros.
Em relação aos contratos em que uma entidade pública convida directamente pelo menos três entidades a apresentarem uma proposta sem ser necessário abrir um concurso geral (procedimento de consulta prévia), o Governo propõe que seja possível fazê-lo até 130 000 euros, se estiver em causa a aquisição de bens e serviços. A proposta representa igualmente um aumento face ao tecto actual, que se encontra nos 75 000 euros.
Para as empreitadas, quer que o limite suba dos actuais 150 000 euros para um milhão de euros.
Para outros contratos, propõe que o valor passe de 100 000 para 130 000 euros.
A mudança será feita pelo Governo através de decreto-lei, depois de ouvidas entidades sobre esta matéria, confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério da Reforma do Estado.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Vale Tejo
    15-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região