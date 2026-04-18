uma parceria com o Jornal Expresso
18/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Nacional | 18-04-2026 13:04

ANAFRE alerta para falta de clareza no seu papel na revisão das Finanças Locais

ANAFRE alerta para falta de clareza no seu papel na revisão das Finanças Locais
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

ANAFRE manifestou dúvidas sobre o papel que lhe foi atribuído no processo de revisão da Lei das Finanças Locais, defendendo uma participação mais activa nos trabalhos.

A Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) solicitou esclarecimentos sobre o estatuto de “observador” que lhe foi atribuído no Grupo de Trabalho para a Revisão da Lei das Finanças Locais, considerando que essa condição levanta dúvidas quanto à sua participação plena nos trabalhos.
Segundo o presidente da ANAFRE, Francisco Branco de Brito, não é claro quais são os direitos e limitações associados a esse estatuto, nomeadamente no que diz respeito à possibilidade de intervir, apresentar propostas e participar ativamente nas decisões. O responsável sublinha ainda que não existe precedente semelhante, o que justifica o pedido formal de clarificação.
Apesar das reservas, a associação saúda a criação do Grupo de Trabalho e reconhece a importância de uma revisão que responda à realidade actual das freguesias e aos desafios que enfrentam.
A ANAFRE recorda que representa as freguesias portuguesas e que esse papel implica não só legitimidade, mas também responsabilidade na definição de soluções com impacto direto no seu funcionamento e financiamento.
Nesse sentido, considera que a limitação ao estatuto de “observador” não corresponde ao seu papel institucional, defendendo uma participação efectiva no processo, à altura da importância do poder local na coesão territorial.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Vale Tejo
    15-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região