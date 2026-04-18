ANAFRE alerta para falta de clareza no seu papel na revisão das Finanças Locais

A Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) solicitou esclarecimentos sobre o estatuto de “observador” que lhe foi atribuído no Grupo de Trabalho para a Revisão da Lei das Finanças Locais, considerando que essa condição levanta dúvidas quanto à sua participação plena nos trabalhos.

Segundo o presidente da ANAFRE, Francisco Branco de Brito, não é claro quais são os direitos e limitações associados a esse estatuto, nomeadamente no que diz respeito à possibilidade de intervir, apresentar propostas e participar ativamente nas decisões. O responsável sublinha ainda que não existe precedente semelhante, o que justifica o pedido formal de clarificação.

Apesar das reservas, a associação saúda a criação do Grupo de Trabalho e reconhece a importância de uma revisão que responda à realidade actual das freguesias e aos desafios que enfrentam.

A ANAFRE recorda que representa as freguesias portuguesas e que esse papel implica não só legitimidade, mas também responsabilidade na definição de soluções com impacto direto no seu funcionamento e financiamento.

Nesse sentido, considera que a limitação ao estatuto de “observador” não corresponde ao seu papel institucional, defendendo uma participação efectiva no processo, à altura da importância do poder local na coesão territorial.