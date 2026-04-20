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Nacional | 20-04-2026 14:41

Autoridades lançam terça-feira campanha sobre segurança de peões, ciclistas e trotinetas

psp foto ilustrativa gnr
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Iniciativa inclui acções de sensibilização e fiscalização, face ao elevado número de mortos e feridos graves nos últimos anos.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP iniciam, na terça-feira, uma campanha de sensibilização dedicada à segurança de peões, ciclistas e utilizadores de trotinetas eléctricas.
A campanha “Na estrada, todos somos vulneráveis” vai decorrer entre 21 e 27 de Abril, incluir uma componente de fiscalização por parte da PSP e da GNR e incidir sobretudo sobre “passadeiras, cruzamentos, ciclovias e zonas de tráfego misto”, anunciaram hoje as três entidades em comunicado conjunto.
Entre os comportamentos de risco “directamente associados ao aumento da sinistralidade grave” estão, no caso dos peões, atravessar fora das passadeiras ou sem atenção, ignorar os semáforos, caminhar fora dos locais destinados à circulação pedonal e usar telemóvel ou auscultadores.
No caso de ciclistas, condutores de outros velocípedes e utilizadores de trotinetas eléctricas, as autoridades alertam para o perigo de circularem em contramão, não respeitarem semáforos nem sinais de trânsito nem sinalizarem manobras, circularem em passeios e não usarem luzes ou coletes reflectores nem capacete, cuja utilização é recomendada.
Já entre os condutores de automóveis constituem comportamentos de risco “não ceder passagem a peões nas passadeiras”, nem em locais em que estes e os velocípedes têm prioridade, transitar em excesso de velocidade, “sobretudo em meio urbano”, ultrapassar sem respeitar a distância mínima de segurança de 1,5 metros, não prestar atenção a quem circula em áreas urbanas, passadeiras e perto de escolas, não verificar os ângulos mortos ao realizar manobras e estacionar o carro antes ou depois de travessias para peões.
Segundo a ANSR, a PSP e a GNR, entre 2022 e 2024 morreram 327 peões e 94 utilizadores de velocípedes em acidentes, a maioria dentro de localidades e em estradas secundárias, tendo ainda sido contabilizados 1.626 feridos graves.

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