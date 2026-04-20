Mulher de 69 anos baleada pelo ex-marido em Rio Maior

Uma mulher, de 69 anos, sofreu hoje ferimentos graves ao ser alvejada a tiro pelo ex-marido, com o qual coabitava, em Rio Maior.

A mulher foi “alvejada com dois tiros de pistola, disparados pelo ex-marido, do qual se encontrava separada, mas com quem vivia na mesma casa, no centro da cidade de Rio Maior”, disse à Lusa fonte do Comando Territorial da GNR de Santarém.

O caso ocorreu às 07h15, tendo a mulher, depois de atingida com dois tiros, “saído de casa para pedir ajuda a um vizinho, no mesmo prédio, alguns andares abaixo”, explicou a mesma fonte.

A GNR, que deslocou para o local uma equipa de intervenção, “efectuou um cerco ao local, tendo detido o autor dos disparos, de 75 anos, que se havia escondido no prédio”, acrescentou o oficial de relações públicas.

A vítima foi assistida no local pelos bombeiros de Rio Maior e, posteriormente, transportada para o Hospital de São José, em Lisboa.

O crime está a ser investigado pela Polícia Judiciária.