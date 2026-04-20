Sindicato marca greve nacional de enfermeiros para 12 de Maio

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) anunciou uma greve nacional para 12 de Maio, nos sectores público, privado e social, para exigir ao Governo que “resolva vários problemas” e permita dignificar a profissão.

“É uma greve nacional de toda a enfermagem portuguesa. Onde exerçam a actividade, os enfermeiros estarão cobertos pelo pré-aviso de greve”, adiantou à Lusa o presidente do sindicato, José Carlos Martins.

Segundo o dirigente sindical, para 12 de Maio, coincidindo com o Dia Internacional do Enfermeiro, está prevista ainda uma manifestação em Lisboa, que vai partir do Campo Pequeno e terminar junto ao Ministério da Saúde.

Trata-se de uma greve e de uma manifestação pela “dignidade dos enfermeiros e pela dignificação da enfermagem”, salientou o presidente do SEP, para quem, apesar de estarem a decorrer negociações com o Governo sobre o Acordo Colectivo de Trabalho, “importa resolver problemas” que afectam estes profissionais de saúde há vários anos.

O dirigente do sindicato lamentou ainda que a enfermagem seja o “único sector na Administração Pública- e também na saúde- que não recebeu os devidos retroactivos”, no âmbito da contagem de pontos entre 2018 e 2021.

Com esta greve, o sindicato reivindica também a contratação de mais enfermeiros para os sectores público e privado e para as instituições particulares de solidariedade social (IPSS), assim como a resolução dos vínculos precários.

Além disso, estes profissionais de saúde “não estão disponíveis”, no âmbito do pacote laboral, para que o Ministério da Saúde “venha impor, através do banco de horas, que trabalhem mais horas” sem serem consideradas como trabalho extraordinário, para efeitos de pagamento.

Sobre o Acordo Colectivo de Trabalho, que está em negociação, o sindicato disse esperar que o Ministério da Saúde “evolua nas suas propostas”, no sentido de retirar o banco de horas e a adaptabilidade.

A última greve nacional dos enfermeiros, convocada pelo SEP, decorreu em 20 de Março.