Apoios às explorações agrícolas alargados a todas as áreas com "prejuízos relevantes"

O Governo alargou os apoios às explorações agrícolas aprovados na sequência da vaga de tempestades a todas as áreas com “prejuízos relevantes”, mesmo que fora dos concelhos abrangidos pela situação de calamidade, e prorrogou o prazo para candidaturas.

De acordo com a portaria n.º 181/2026/1, hoje publicada em Diário da República, “o levantamento efectuado pelas entidades competentes permitiu identificar, para além das áreas abrangidas pela declaração de situação de calamidade, a existência de danos especiais e anómalos noutras zonas do território nacional que, pela sua localização circunscrita, não justificaram a extensão da declaração a todo o respectivo concelho, mas que exigem igualmente medidas de resposta adequadas”.

Assim, e “por razões de equidade e no contexto de um esforço nacional de recuperação”, pretende-se “assegurar que os regimes de apoio e de simplificação administrativa aprovados no âmbito da declaração de situação de calamidade possam ser estendidos a todas as áreas onde se tenham verificado prejuízos relevantes decorrentes dos eventos meteorológicos registados entre 28 de Janeiro e 15 de Fevereiro de 2026”.

De forma a garantir “a plena acessibilidade às medidas e a adequada resposta às situações excepcionais verificadas”, a portaria hoje publicada determina ainda que os pedidos de apoio para as intervenções identificadas nestas áreas devem ser formalizados nos próximos 60 dias úteis, através de formulário próprio disponibilizado no ‘site’ das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR).