Vinte e seis estradas continuam cortadas no país

Numa informação enviada à Lusa pela IP, a empresa pública deu nota de que chegaram a registar mais de 300 cortes totais de troços de estradas na rede gerida pela Infraestruturas de Portugal, mas, neste momento, 92% dos casos estavam já resolvidos, após a passagem de várias tempestades entre o final de janeiro e meados de fevereiro.

De acordo com a tabela, o distrito de Lisboa regista um total de dez cortes de estrada: na estrada nacional (EN) 8 (Cadaval), EN115 (Cadaval), EN8-2 (Lourinhã), na EN9 (Mafra), na EN9-2 (Mafra), EN115 (Alenquer), EN115 (em dois pontos no concelho de Arruda dos Vinhos), EN248 (Vila Franca de Xira) e EN248-2 (Sobral de Monte Agraço).

No distrito de Coimbra, há circulação cortada na estrada regional (ER) 2 (em Penacova), na EN 347 (em Penela), no ex-IC3 (em Penela), na ER110 (em Coimbra), na EN342 (em Arganil).

No distrito de Viseu, registam-se cortes na EN323 (em Tabuaço) e na EN222 (Resende); no distrito de Setúbal, na EN261-2 (Grândola) e na EN378 (Sesimbra); e no distrito de Santarém na EN114-2 (Santarém) e na EN243 (Alcanena).

Há ainda cortes na EN232 (Manteigas), na EN15 (Amarante), na EN336 (Anadia), na EN2 (Sertã) e na EN243 (Porto de Mós).

De acordo com a IP, a maioria das estradas cortadas deve-se a instabilidade das plataformas rodoviárias das estradas e deslizamento de taludes, com as intervenções a incluírem trabalhos de estabilização, contenção de taludes, melhoria dos sistemas de drenagem e reconstrução parcial ou integral de infraestruturas afetadas, entre outras.