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Nacional | 12-05-2026 08:56

Portugal é o 10.º país mais populoso da União Europeia

Portugal é o 10.º país mais populoso da União Europeia
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Portugal ocupa o 10.º lugar entre os 27 países da União Europeia em população residente, com cerca de 10,75 milhões de habitantes.

Portugal está longe dos gigantes demográficos da União Europeia, mas também não pertence ao pelotão dos pequenos. A tabela da população residente em 2025 coloca o país no 10.º lugar entre os 27 Estados-membros, com cerca de 10,75 milhões de habitantes. Portugal está abaixo da média populacional da União, puxada para cima por Alemanha, França, Itália, Espanha e Polónia, mas surge no primeiro terço da tabela, à frente de 17 países.

Portugal fica atrás da Chéquia e à frente da Suécia e da Grécia, países com os quais partilha uma dimensão demográfica semelhante. Está muito distante da Alemanha, que lidera com mais de 83 milhões de residentes, mas mantém escala superior à de Estados como Áustria, Hungria, Bulgária, Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Eslováquia, Croácia ou Lituânia. O dado tem leitura política e económica. Num continente onde a população pesa nas decisões, no mercado, na representação e na capacidade de atrair investimento, Portugal não é um país de primeira linha, mas também não é um actor secundário.

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