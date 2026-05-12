Portugal é o 10.º país mais populoso da União Europeia

Portugal está longe dos gigantes demográficos da União Europeia, mas também não pertence ao pelotão dos pequenos. A tabela da população residente em 2025 coloca o país no 10.º lugar entre os 27 Estados-membros, com cerca de 10,75 milhões de habitantes. Portugal está abaixo da média populacional da União, puxada para cima por Alemanha, França, Itália, Espanha e Polónia, mas surge no primeiro terço da tabela, à frente de 17 países.

Portugal fica atrás da Chéquia e à frente da Suécia e da Grécia, países com os quais partilha uma dimensão demográfica semelhante. Está muito distante da Alemanha, que lidera com mais de 83 milhões de residentes, mas mantém escala superior à de Estados como Áustria, Hungria, Bulgária, Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Eslováquia, Croácia ou Lituânia. O dado tem leitura política e económica. Num continente onde a população pesa nas decisões, no mercado, na representação e na capacidade de atrair investimento, Portugal não é um país de primeira linha, mas também não é um actor secundário.