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Nacional | 15-05-2026 10:23

Dispositivo de combate a incêndios reforçado com quase 12 mil operacionais

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Entre dia 15 de Maio e o final do mês, o país entra numa nova fase de prontidão, com mais equipas, viaturas e aeronaves preparadas para responder aos fogos rurais.

Os meios de combate a incêndios rurais são reforçados a partir desta sexta-feira, 15 de Maio, com 11.955 operacionais, 2.599 veículos e 37 meios aéreos, de acordo com o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR).
Este primeiro reforço do ano corresponde ao chamado nível Bravo e vai manter-se no terreno até 31 de Maio. Durante este período estarão mobilizadas 2.031 equipas dos vários agentes de protecção civil, a que se juntam três helicópteros da AFOCELCA, empresa privada de protecção florestal vocacionada para o combate a incêndios rurais.
Entre as novidades deste ano está a entrada, pela primeira vez, de dois helicópteros Black Hawk da Força Aérea no combate aos fogos rurais.
Os quase 12 mil operacionais envolvidos nesta fase do DECIR pertencem aos bombeiros voluntários, à Força Especial de Protecção Civil, à Guarda Nacional Republicana e ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, incluindo sapadores florestais e sapadores bombeiros florestais.
Em comparação com o mesmo período do ano passado, o dispositivo conta com mais 239 operacionais e um número idêntico de meios aéreos, embora em 2025 algumas aeronaves tenham estado indisponíveis devido a avarias.
Em entrevista à agência Lusa, o comandante nacional, Mário Silvestre, afirmou que a Protecção Civil não tem, até ao momento, indicação de “qualquer constrangimento no dispositivo” e que este “está pronto para arrancar” até atingir a sua capacidade máxima. Ainda assim, admitiu que podem surgir avarias, por se tratar de máquinas.
O dispositivo voltará a ser reforçado a 1 de Junho, mas será entre Julho e Setembro, na fase considerada mais crítica dos incêndios rurais, que estará mobilizado o maior número de meios. Para esse período estão previstos 15.149 operacionais, distribuídos por 2.596 equipas, 3.463 viaturas e 81 meios aéreos, num ligeiro aumento face a 2025.
Mário Silvestre sublinhou que o dispositivo de combate a incêndios rurais está dimensionado para a realidade do país e para aquilo que é expectável, mas lembrou que a resposta depende sempre do número de ocorrências, da dimensão dos incêndios e do comportamento humano.

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