PSP reforça aeroportos portugueses com 360 polícias

O porta-voz da PSP, Sérgio Soares, avançou que estes 360 polícias fazem parte dos 560 novos agentes que vão acabar a formação a 28 de Maio, iniciando logo de seguida o curso de guarda de fronteira que tem a duração de quatro semanas.

Os 360 novos polícias entram ao serviço nos aeroportos no início de Julho, reforço que faz parte do plano de contingência da PSP para o verão.

Do plano de contingência também faz parte, a partir de 29 de Maio, o aumento do número de ‘boxes’ de controlo manual de fronteiras para melhorar a resposta operacional e reduzir o tempo de espera.

O novo sistema europeu de controlo de fronteiras entrou em funcionamento, em Outubro de 2025, em Portugal, e nos restantes países do espaço Schengen e desde então os tempos de espera nas fronteiras aéreas agravaram-se, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, por vezes, várias horas.