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Nacional | 19-05-2026 17:29

PSP reforça aeroportos portugueses com 360 polícias

PSP reforça aeroportos portugueses com 360 polícias
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A PSP vai reforçar os aeroportos portugueses com 360 polícias em Julho, medida que visa diminuir os tempos de espera dos passageiros de fora do espaço Schengen, revelou à Lusa fonte oficial da Polícia de Segurança Pública.

O porta-voz da PSP, Sérgio Soares, avançou que estes 360 polícias fazem parte dos 560 novos agentes que vão acabar a formação a 28 de Maio, iniciando logo de seguida o curso de guarda de fronteira que tem a duração de quatro semanas.
Os 360 novos polícias entram ao serviço nos aeroportos no início de Julho, reforço que faz parte do plano de contingência da PSP para o verão.
Do plano de contingência também faz parte, a partir de 29 de Maio, o aumento do número de ‘boxes’ de controlo manual de fronteiras para melhorar a resposta operacional e reduzir o tempo de espera.
O novo sistema europeu de controlo de fronteiras entrou em funcionamento, em Outubro de 2025, em Portugal, e nos restantes países do espaço Schengen e desde então os tempos de espera nas fronteiras aéreas agravaram-se, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, por vezes, várias horas.

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